СМИ: Виктор Ан планирует переезд в Китай, где будет тренировать сборную по шорт-треку
СЕУЛ, 30 января. /ТАСС/. Шестикратный олимпийский чемпион по
СЕУЛ, 30 января. /ТАСС/. Шестикратный олимпийский чемпион по
По его данным, «очень высока вероятность, что 33-летний спортсмен примет это предложение, поскольку в Южной Корее у него нет карьерных перспектив».
Виктор Ан, выступавший в составе российской сборной, завершил карьеру в сентябре 2018 года и вернулся в Южную Корею. Глава Союза конькобежцев России Алексей Кравцов ранее сообщил ТАСС, что Ан не будет работать тренером в России. По данным южнокорейских СМИ, на возвращении настояла супруга спортсмена.
Ан является самым титулованным
В 2022 году в Пекине пройдут зимние Олимпийские игры.