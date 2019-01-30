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15:50 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Виктор Ан планирует переезд в Китай, где будет тренировать сборную по шорт-треку

СЕУЛ, 30 января. /ТАСС/. Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан собирается перебраться в Китай, где ему предложено место в тренерском штабе национальной сборной. Об этом сообщает южнокорейский телеканал YTN.

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По его данным, «очень высока вероятность, что 33-летний спортсмен примет это предложение, поскольку в Южной Корее у него нет карьерных перспектив».

Виктор Ан, выступавший в составе российской сборной, завершил карьеру в сентябре 2018 года и вернулся в Южную Корею. Глава Союза конькобежцев России Алексей Кравцов ранее сообщил ТАСС, что Ан не будет работать тренером в России. По данным южнокорейских СМИ, на возвращении настояла супруга спортсмена.

Ан является самым титулованным шорт-трекистом в истории этого вида спорта. Спортсмен начал выступления за сборную России в 2011 году, ранее он в составе национальной команды Южной Кореи стал трехкратным олимпийским чемпионом и 18-кратным чемпионом мира.

Из-за конфликта с Конькобежной ассоциацией Южной Кореи Виктор Ан решил сменить гражданство и выступить на Олимпиаде в Сочи в составе сборной России. В составе российской команды он трижды завоевал золото Игр-2014, дважды побеждал на чемпионатах мира, восемь раз стал чемпионом Европы.

В 2022 году в Пекине пройдут зимние Олимпийские игры.

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