Корея не приняла: Виктора Ана зовут обратно в Россию

Источник: РИА "Новости"

Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан, завершивший свою карьеру в сентябре прошлого года и вернувшийся на родину в Южную Корею, может вновь переехать в Россию. Натурализованному корейцу предлагают должность тренера или консультанта российской сборной. Заинтересованность в этом высказали в Союзе конькобежцев России (СКР), отметив, что речи о возобновлении карьеры шорт-трекиста не идет.

«Ан пристально следит за российской командой, смотрит соревнования, даже если у него в Корее ночь. И мы его всегда ждем. Как спортсмен он уже вряд ли вернется. Сейчас в шорт-треке такие нагрузки, что они чрезмерны для коленей Ана. Видеть его тренером сборной России мы бы хотели. Но ведь решение переехать в Корею не было спонтанным. Его жена очень хотела вернуться на родину, для нее это было единственно возможным будущим. А для Виктора семья — это все», — цитирует исполнительного директора СКР Варвару Барышеву «РИА Новости».

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Виктор Ан, он же Ан Хен Су, родился в Южной Корее и до 2011 года представлял интересы своей родной страны, с которой завоевал четыре медали на зимних Олимпийских играх в Турине, а также множество наград на мировых первенствах и Универсиаде-2005.

В 2008 году из-за тяжелого перелома коленного сустава шорт-трекист был вынужден пропустить чемпионат мира в Китае, а также не смог подготовиться на Игры-2010 в Ванкувере. Вступив с южнокорейской конькобежной ассоциацией в конфликт, Ан выразил желание уехать из страны и сменить спортивное гражданство.

26 декабря 2011 года указом Дмитрия Медведева, занимавшего тогда пост президента России, Ану выдали российский паспорт, а сам кореец взял себе имя Виктор.

В составе своей новой национальной сборной он дебютировал в марте 2012 года, а уже в октябре одержал свою первую победу: на этапе Кубка мира-2012/13 на дистанции 1000 м Ан финишировал первым.

Главным достижением шорт-трекиста в российской команде стали три золотые медали, завоеванные на Олимпийских играх в Сочи, и еще одна бронза. Помимо этого он стал многократным чемпионом Европы и побеждал на мировых первенствах.

При этом российский кореец был вынужден пропустить Олимпиаду-2018 в Пхенчхане из-за того, что Международный олимпийский комитет (МОК), не разрешивший сборной России выступать на соревнованиях под национальным флагом и гимном, не отправил шорт-трекисту индивидуальное приглашение, после чего спортсмен принял решение завершить карьеру.

Вскоре Ану последовало предложение стать тренером российской сборной, однако кореец от него отказался и предпочел вернуться на родину, уточнив, что в будущем может рассмотреть возможность работы в России.

«Я только лишь отклонил предложение прямо сейчас стать тренером сборной России, о своем пути дальше решения не принял. Я еще подумаю во время отпуска и сделаю выбор», — приводит слова Ана «Российская газета».

Официальной причиной возвращения в Южную Корею стало желание супруги шорт-трекиста У На Ри, которая настояла на том, что их трехлетняя дочь должна воспитываться и расти на своей исторической родине.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BmTEfUzhkVb/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Victor An (@go2v)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-10T12:14:01+00:00">10 Авг 2018 в 5:14 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Интересно, что далеко не только семейные обстоятельства могли послужить отъездом Ана из России. Корейское издание «Ирё Синмун» провело расследование в отношении спортсмена, выяснив, что на самом деле он боролся за место в сборной Южной Кореи, претендуя на должность тренера.

По информации источника, Виктор Ан лично общался с профессором Университета физической культуры Кореи (УФКК) Чон Мен Гю, который обладает авторитетом и влиянием в корейском конькобежном спорте. Именно с Мен Гю шорт-трекист не поладил в 2011, когда решил сменить спортивное гражданство. Однако сейчас профессор, как отмечает издание, поспособствовал возвращению Ана в Корею, а также определил для него место в тренерском штабе сборной.

Сам Ан занял должность играющего тренера. В его обязанность входили тренировки с некоторыми группами конькобежцев, а также он нес ответственность за инвентарь. В частности, по данным источника, Виктор Ан затачивал коньки спортсменам.

Примечательно, что корейские журналисты в своем расследовании обнаружили некоторые тонкости в возвращении Виктора Ана в страну. В частности его работа в тренерском штабе сборной была спланировала не столько шорт-трекистом и его желанием быть тренером, сколько замыслом Чон Мен Гю, который заключался в том, чтобы снизить давление со стороны СМИ к своей персоне, переключив внимание на известного в стране Ана, а затем уйти в продолжительный отпуск.

Давление на Мен Гю было связано со скандалом, возникшим в корейском конькобежном спорте, в ходе которого спортсмены жаловались на жестокое обращение к себе со стороны тренеров. Так, по заявлениям атлетов, они часто подвергались насилию и избиениям. Данный конфликт Чон Мен Гю смог урегулировать, однако в начале января этого года разразилась новая скандальная история.

22-летняя олимпийская чемпионка в шорт-треке Сим Сок Хи официально и публично объявила о том, что на протяжении четырех лет она подвергалась систематическому сексуальному насилию.

Спортсменку поддержали другие атлеты и также дали показания о жестоком обращении к себе со стороны тренеров. По данному факту началось крупное расследование, которое ведется до сих пор. Кроме того, поступили многочисленные жалобы на самого профессора УФКК, который был вынужден собрать экстренную пресс-конференцию. На ней Чон Мен Гю выразил сожаление в связи с многочисленными нарушениями, но отметил, что не был в курсе происходящего. Однако подобное высказывание вызвало сомнение у общественности, которая знает о персоне профессора и его авторитете в спорте.

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На фоне скандала будущее Виктора Ана в южнокорейской сборной, по мнению экспертом и журналистов страны, предопределено — спортсмен стал фигурантом крупного расследования, хотя сам в насилии не обвиняется. Учитывая данный факт, а также возможное отстранение Мен Гю от корейского спорта, Ан будет вынужден уехать из Южной Кореи. Об этом высказался и его отец Ан Ги Вон, подчеркнувший, что его сыну следовало остаться в России.

«Виктор должен был оставаться тренером в России. Он должен отвечать за свои действия. Сменил гражданство на российское — живи и работай в России! Ему же обещали там должность тренера, он должен был там работать. Мне даже как родителю трудно понять, зачем он вернулся в Корею и пытается здесь работать, в том числе на катке УФКК, — сказал он.

В свою очередь в российской сборной сообщили, что предложение о работе в сборной для Ана остается в силе. Так, президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов заявил, что перед началом следующего сезона в федерации готовы приступить к переговорам с корейцем.

«Мы остаемся на связи, обсуждаем разные варианты, пока никаких подробностей нет. Много вопросов, логистический тоже присутствует, потому что у него семья. В этом сезоне вряд ли что-то определится. Мы вернемся к этому вопросу в следующем сезоне, если будет какое-то понимание, какая-то конкретика», — цитирует Кравцова ТАСС.

Интересно, что Виктора Ана ждут не только в России. По информации южнокорейского телеканала YTN, шестикратному олимпийскому чемпиону поступило предложение из Китая, где его видят в качестве одного из тренеров национальной сборной.

«Очень высока вероятность, что 33-летний спортсмен примет это предложение, поскольку в Южной Корее у него нет карьерных перспектив», — отмечает источник.

При этом на решение Виктора Ана может вновь повлиять его супруга. Дело в том, что китайская сборная тренируется в Канаде, а жизнь в Северной Америке является предпочтительной для жены шорт-трекиста.