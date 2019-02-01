Корея не приняла: Виктора Ана зовут обратно в Россию
Шестикратный олимпийский чемпион по
Шестикратный олимпийский чемпион по
Шестикратный олимпийский чемпион по
«Ан пристально следит за российской командой, смотрит соревнования, даже если у него в Корее ночь. И мы его всегда ждем. Как спортсмен он уже вряд ли вернется. Сейчас в
Виктор Ан, он же Ан Хен Су, родился в Южной Корее и до 2011 года представлял интересы своей родной страны, с которой завоевал четыре медали на зимних Олимпийских играх в Турине, а также множество наград на мировых первенствах и Универсиаде-2005.
В 2008 году
26 декабря 2011 года указом Дмитрия Медведева, занимавшего тогда пост президента России, Ану выдали российский паспорт, а сам кореец взял себе имя Виктор.
В составе своей новой национальной сборной он дебютировал в марте 2012 года, а уже в октябре одержал свою первую победу: на этапе Кубка мира-2012/13 на дистанции 1000 м Ан финишировал первым.
При этом российский кореец был вынужден пропустить Олимпиаду-2018 в Пхенчхане
Вскоре Ану последовало предложение стать тренером российской сборной, однако кореец от него отказался и предпочел вернуться на родину, уточнив, что в будущем может рассмотреть возможность работы в России.
«Я только лишь отклонил предложение прямо сейчас стать тренером сборной России, о своем пути дальше решения не принял. Я еще подумаю во время отпуска и сделаю выбор», — приводит слова Ана «Российская газета».
Официальной причиной возвращения в Южную Корею стало желание супруги
Интересно, что далеко не только семейные обстоятельства могли послужить отъездом Ана из России. Корейское издание «Ирё Синмун» провело расследование в отношении спортсмена, выяснив, что на самом деле он боролся за место в сборной Южной Кореи, претендуя на должность тренера.
По информации источника, Виктор Ан лично общался с профессором Университета физической культуры Кореи (УФКК) Чон Мен Гю, который обладает авторитетом и влиянием в корейском конькобежном спорте. Именно с Мен Гю
Сам Ан занял должность играющего тренера. В его обязанность входили тренировки с некоторыми группами конькобежцев, а также он нес ответственность за инвентарь. В частности, по данным источника, Виктор Ан затачивал коньки спортсменам.
Примечательно, что корейские журналисты в своем расследовании обнаружили некоторые тонкости в возвращении Виктора Ана в страну. В частности его работа в тренерском штабе сборной была спланировала не столько
Давление на Мен Гю было связано со скандалом, возникшим в корейском конькобежном спорте, в ходе которого спортсмены жаловались на жестокое обращение к себе со стороны тренеров. Так, по заявлениям атлетов, они часто подвергались насилию и избиениям. Данный конфликт Чон Мен Гю смог урегулировать, однако в начале января этого года разразилась новая скандальная история.
Спортсменку поддержали другие атлеты и также дали показания о жестоком обращении к себе со стороны тренеров. По данному факту началось крупное расследование, которое ведется до сих пор. Кроме того, поступили многочисленные жалобы на самого профессора УФКК, который был вынужден собрать экстренную
На фоне скандала будущее Виктора Ана в южнокорейской сборной, по мнению экспертом и журналистов страны, предопределено — спортсмен стал фигурантом крупного расследования, хотя сам в насилии не обвиняется. Учитывая данный факт, а также возможное отстранение Мен Гю от корейского спорта, Ан будет вынужден уехать из Южной Кореи. Об этом высказался и его отец Ан Ги Вон, подчеркнувший, что его сыну следовало остаться в России.
«Виктор должен был оставаться тренером в России. Он должен отвечать за свои действия. Сменил гражданство на российское — живи и работай в России! Ему же обещали там должность тренера, он должен был там работать. Мне даже как родителю трудно понять, зачем он вернулся в Корею и пытается здесь работать, в том числе на катке УФКК, — сказал он.
В свою очередь в российской сборной сообщили, что предложение о работе в сборной для Ана остается в силе. Так, президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов заявил, что перед началом следующего сезона в федерации готовы приступить к переговорам с корейцем.
«Мы остаемся на связи, обсуждаем разные варианты, пока никаких подробностей нет. Много вопросов, логистический тоже присутствует, потому что у него семья. В этом сезоне вряд ли
Интересно, что Виктора Ана ждут не только в России. По информации южнокорейского телеканала YTN, шестикратному олимпийскому чемпиону поступило предложение из Китая, где его видят в качестве одного из тренеров национальной сборной.
«Очень высока вероятность, что 33-летний спортсмен примет это предложение, поскольку в Южной Корее у него нет карьерных перспектив», — отмечает источник.
При этом на решение Виктора Ана может вновь повлиять его супруга. Дело в том, что китайская сборная тренируется в Канаде, а жизнь в Северной Америке является предпочтительной для жены
Андрей Сенченко