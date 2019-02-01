Румянцев стал вторым на дистанции 5000 метров на этапе Кубка мира
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Российский конькобежец Александр Румянцев стал вторым на дистанции 5000 м на этапе Кубка мира в норвежском Хамаре.
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Российский конькобежец Александр Румянцев стал вторым на дистанции 5000 м на этапе Кубка мира в норвежском Хамаре.
Румянцев пробежал эту дистанцию за 6 минут 19,249 секунды и проиграл только норвежцу Сверре Лунде Педерсену — 6.16,168. Третьим стал канадец
Россиянин Сергей Трофимов показал 8-й результат (6.23,379).