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21:39 (мск), источник: Р-Спорт

Румянцев стал вторым на дистанции 5000 метров на этапе Кубка мира

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Российский конькобежец Александр Румянцев стал вторым на дистанции 5000 м на этапе Кубка мира в норвежском Хамаре.

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Румянцев пробежал эту дистанцию за 6 минут 19,249 секунды и проиграл только норвежцу Сверре Лунде Педерсену — 6.16,168. Третьим стал канадец Тед-Ян Блумен (6.20,446).

Россиянин Сергей Трофимов показал 8-й результат (6.23,379).

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