Конькобежка Воронина стала второй на дистанции 3000 метров на этапе КМ

Конькобежка Воронина стала второй на дистанции 3000 метров на этапе КМ

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Призер Олимпийских игр в конькобежном спорте Наталья Воронина стала второй на дистанции 3000 м на этапе Кубка мира в норвежском Хамаре.