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21:40 (мск), источник: Р-Спорт

Конькобежка Воронина стала второй на дистанции 3000 метров на этапе КМ

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Призер Олимпийских игр в конькобежном спорте Наталья Воронина стала второй на дистанции 3000 м на этапе Кубка мира в норвежском Хамаре.

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Воронина (4 минуты 03,766 секунды) проиграла только Мартине Сабликовой (Чехия) — 4.02,177. Третьей стала Мария Зуева из Белоруссии (4.03,803).

Еще одна представительница сборной России Елена Сохрякова стала восьмой (4.08,548), Евгения Лаленкова — 11-й (4.10,300).

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