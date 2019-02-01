Конькобежка Воронина стала второй на дистанции 3000 метров на этапе КМ
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Призер Олимпийских игр в конькобежном спорте Наталья Воронина стала второй на дистанции 3000 м на этапе Кубка мира в норвежском Хамаре.
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Призер Олимпийских игр в конькобежном спорте Наталья Воронина стала второй на дистанции 3000 м на этапе Кубка мира в норвежском Хамаре.
Воронина (4 минуты 03,766 секунды) проиграла только Мартине Сабликовой (Чехия) — 4.02,177. Третьей стала Мария Зуева из Белоруссии (4.03,803).
Еще одна представительница сборной России Елена Сохрякова стала восьмой (4.08,548), Евгения Лаленкова — 11-й (4.10,300).