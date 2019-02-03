Конькобежец Юсков завоевал золото на дистанции 1500 м на этапе КМ в Норвегии

29-летний россиянин преодолел дистанцию за 1 минуту 44,957 секунды. Второй результат показал норвежец Харвард Бёкко (отставание 1,33 секунды), третий — Ким Мин Сок из Южной Кореи (+1,44).

Этап Кубка мира в Хамаре — пятый в сезоне, следующий этап, который станет заключительным, пройдет в американском Солт-Лейк-Сити в марте.