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21:04 (мск), источник: Р-Спорт

Елистратов стал седьмым на дистанции 1000 м на этапе Кубка мира

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Российский шорт-трекист Семен Елистратов занял седьмое место на дистанции 1000 метров на этапе Кубка мира в немецком Дрездене.

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Елистратов дошел до финала В и в утешительном забеге финишировал вторым. Победителем на дистанции 1000 м стал Пак Чи Вон из Южной Кореи, второе место занял представитель Израиля Владислав Быканов, третье — француз Себастьен Лепапе. Еще один россиянин Денис Айрапетян (15-е место) завершил борьбу в ¼ финала, Артем Козлов (57) — в квалификации.

На дистанции 500 метров победил еще один представитель Южной Кореи Лим Хё Чжун, а лучший из россиян Даниил Ейбог был дисквалифицирован в полуфинале и в итоговом протоколе занял 11-е место. Павел Ситников (28) и Александр Шульгинов (61) не вышли в ¼ финала. В мужской эстафете на 5000 м золото завоевала команда Канады, а сборная России выбыла в ¼ финала и стала 14-й.

У женщин на дистанции 500 м победила итальянка Мартина Вальчепина, россиянка Эмина Малагич была дисквалифицирована в полуфинальном забеге и стала девятой. Екатерина Ефременкова (11) и Евгения Захарова (15) уступили в ¼ финала.

На дистанции 1000 м золото завоевала голландка Сюзанне Схюлтинг, лучший результат среди россиянок показала Екатерина Константинова, которая финишировала второй в финале В и в итоге стала седьмой. Софья Просвирнова (12) завершила борьбу в ¼ финала, а Анастасия Мигунова (24) не смогла пробиться в ¼ финала.

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