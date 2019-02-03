Елистратов стал седьмым на дистанции 1000 м на этапе Кубка мира

Елистратов дошел до финала В и в утешительном забеге финишировал вторым. Победителем на дистанции 1000 м стал Пак Чи Вон из Южной Кореи, второе место занял представитель Израиля Владислав Быканов, третье — француз Себастьен Лепапе. Еще один россиянин Денис Айрапетян (15-е место) завершил борьбу в ¼ финала, Артем Козлов (57) — в квалификации.

На дистанции 500 метров победил еще один представитель Южной Кореи Лим Хё Чжун, а лучший из россиян Даниил Ейбог был дисквалифицирован в полуфинале и в итоговом протоколе занял 11-е место. Павел Ситников (28) и Александр Шульгинов (61) не вышли в ¼ финала. В мужской эстафете на 5000 м золото завоевала команда Канады, а сборная России выбыла в ¼ финала и стала 14-й.

У женщин на дистанции 500 м победила итальянка Мартина Вальчепина, россиянка Эмина Малагич была дисквалифицирована в полуфинальном забеге и стала девятой. Екатерина Ефременкова (11) и Евгения Захарова (15) уступили в ¼ финала.