Конькобежец Кулижников победил на этапе КМ в Норвегии на дистанции 500 м
ТАСС, 3 февраля. Российский конькобежец Павел Кулижников победил на этапе Кубка мира в норвежском Хамаре на дистанции 500 м.
ТАСС, 3 февраля. Российский конькобежец Павел Кулижников победил на этапе Кубка мира в норвежском Хамаре на дистанции 500 м.
Россиянин показал результат 34,780 секунды. Второе место занял другой россиянин Руслан Мурашов, отстав на 0,04 секунды. Третьим стал представитель Южной Кореи Чжун Хо Ким (+0,06).
24-летний Кулижников лидирует в зачете Кубка мира на дистанции 500 м с 452 очками. Японец Тацуя Синхама — второй (366), норвежец Ховард Холмфьорд Лорентцен идет третьим (350).
Чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях пройдет в Инцелле (Германия) с 7 по 10 февраля.
Этап Кубка мира в Хамаре — пятый в сезоне, следующий, заключительный этап пройдет в американском