Конькобежец Кулижников победил на этапе КМ в Норвегии на дистанции 500 м

Источник: РИА "Новости"

Россиянин показал результат 34,780 секунды. Второе место занял другой россиянин Руслан Мурашов, отстав на 0,04 секунды. Третьим стал представитель Южной Кореи Чжун Хо Ким (+0,06).

24-летний Кулижников лидирует в зачете Кубка мира на дистанции 500 м с 452 очками. Японец Тацуя Синхама — второй (366), норвежец Ховард Холмфьорд Лорентцен идет третьим (350).

Чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях пройдет в Инцелле (Германия) с 7 по 10 февраля.