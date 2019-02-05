CAS выплатит пятикратной олимпийской чемпионке 8 тысяч долларов
Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) выплатит 8 тысяч долларов пятикратной олимпийской чемпионке по конькобежному спорту немке Клаудии Пехштайн.
Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) выплатит 8 тысяч долларов пятикратной олимпийской чемпионке по конькобежному спорту немке Клаудии Пехштайн.
Пехштайн подавала на CAS в Европейский суд по правам человека за дисквалификацию 2009 года с требованием выплатить 4,4 миллиона евро. Она была отстранена на два года
Несмотря на объяснения, CAS не стал отменять или сокращать срок дисквалификации. ЕСПЧ признал правоту CAS, однако Пехштайн имеет право на компенсацию в 8 тысяч евро, поскольку ей не были предоставлены публичные слушания.
Пехштайн завоевывала золотые медали на Играх 1994, 1998, 2002 и 2006 года на дистанциях 3000 и 5000 м, а также в командной гонке. Также на ее счету два серебра и две бронзы Игр, пять титулов чемпионки мира и три — чемпионки Европы.