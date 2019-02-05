CAS выплатит пятикратной олимпийской чемпионке 8 тысяч долларов

Пехштайн подавала на CAS в Европейский суд по правам человека за дисквалификацию 2009 года с требованием выплатить 4,4 миллиона евро. Она была отстранена на два года из-за подозрительных показателей крови. Впоследствии выяснилось, что они были обусловлены наследственной болезнью сфероцитозом.

Несмотря на объяснения, CAS не стал отменять или сокращать срок дисквалификации. ЕСПЧ признал правоту CAS, однако Пехштайн имеет право на компенсацию в 8 тысяч евро, поскольку ей не были предоставлены публичные слушания.