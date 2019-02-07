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09:22 (мск), источник: Чемпионат.com

Нейс: Все смотрят на Юскова и Кулижникова с подозрением

Двукратный чемпион Олимпийских игр по конькобежному спорту 2018 года голландец Кьелд Нёйс поделился мнением о восстановлении статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА), а также рассказал о своём отношении к россиянам Павлу Кулижникову и Денису Юскову.

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Источник: РИА "Новости"

«Теперь я должен тщательно обдумать свой ответ на вопрос о допинге. Если доказано, что не ты использовал запрещённые препараты, то можешь выступать на одном льду со мной. Если не пойман на употреблении допинга, то ты не виновен. Я думал по-другому об этом два года назад. Но знаете, все смотрят на них (Юскова и Кулижникова) с подозрением.

Недавно было объявлено, что РУСАДА не предоставила доступ к базе данных вовремя. На самом деле — 17 дней опоздания. Тогда я подумал: «Ребята, что вы делаете?». Думаю, что эта ситуация совершенно особенная. И, конечно, это подозрительно", — цитирует Нёйса De Telegraaf.

Напомним, Юсков и Кулижников не были приглашены на зимние Олимпийские игры 2018 года.

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