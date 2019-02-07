Нейс: Все смотрят на Юскова и Кулижникова с подозрением

«Теперь я должен тщательно обдумать свой ответ на вопрос о допинге. Если доказано, что не ты использовал запрещённые препараты, то можешь выступать на одном льду со мной. Если не пойман на употреблении допинга, то ты не виновен. Я думал по-другому об этом два года назад. Но знаете, все смотрят на них (Юскова и Кулижникова) с подозрением.