Российские конькобежцы завоевали четыре медали во второй день чемпионата мира в Инцелле

Источник: РИА "Новости"

Фаворитом забега был обладатель мирового рекорда на данной дистанции, лидер российской команды Павел Кулижников. В преддверии мирового первенства на этапе Кубка мира Кулижников дважды финишировал первым на 500 м, что говорило о хорошем состоянии спортсмена. Однако в этот раз россиянин допустил ошибку на повороте и показал лишь седьмой результат.

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Мурашов же безошибочно преодолел дистанцию, став вторым в истории представителем России, победившим на ней (первым был Кулижников, выигрывавший в 2015 и 2016 годах — прим. ТАСС). Третьим финишировал еще один россиянин Виктор Муштаков.

«Конечно, надеялся на победу. Я устал, радость есть, но еще не осознал, очень волнительно. Обрадовался, когда увидел жеребьевку, на лице тренера тоже была радость от того, что повезло с дорожками, но ничего не загадывали, только настраивалась. Тренер поздравил с победой, сказал: “Ну, наконец-то”», — рассказал Мурашов, принесший сборной России первую золотую медаль текущего чемпионата мира.

Как отметил глава Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов, Мурашов находится в хорошей форме. «Руслан и на этапе Кубка мира в Хамаре очень хорошо пробежал 500 м, взяв серебро. Он сейчас в хорошей форме, да и для Муштакова третье место — очень большое достижение. Жаль, что у Кулижникова не сложился забег, но впереди 1000 м, будем надеяться, что он сможет проявить себя», — подчеркнул собеседник ТАСС.

После завершения забега было заметно разочарование Кулижникова, который позже отказался от общения с прессой. П.

о мнению тренера спринтерской группы национальной сборной Дмитрия Дорофеева, такое выступление конькобежца можно связать с давлением бремени лидерства. «Возможно, где-то он не переключился, где-то, может быть, психологически чуть сковало его, поэтому в малом повороте и произошел сбой. У него завтра забег (на 1000 м — прим. ТАСС), мы на него рассчитываем, но здесь опять психология, поработаем с ним, побеседуем, но, думаю, в таких ситуациях трогать его не надо, если он захочет, то поговорит сам», — заявил тренер.

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Две бронзы в гонках приследования

В забеге на 500 м у женщин российские конькобежки не смогли попасть на подиум — Ангелина Голикова стала четвертой, Ольга Фаткулина заняла пятое место, а Дарья Качанова показала восьмой результат.

Для Голиковой данный забег стал последним на текущем чемпионате мира. Ранее она в составе женской сборной России завоевала бронзу турнира в командном спринте. «Третье место было вакантное, на это делали акцент, но я знаю свою ошибку, у меня было плохое лето. Говорили, что много от меня не ждут, но, конечно, я ожидала от себя большего», — подчеркнула конькобежка.

Закрывали программу второго соревновательного дня чемпионата мира командные гонки преследования. Женская команда России, представленная Натальей Ворониной, Елизаветой Казелиной и Евгенией Лаленковой, стала третьей, уступив соперницам из Японии и Нидерландов. «Результат хороший, даже очень, но бежалось как-то тяжело. Учитывая то, как я выступила вчера на дистанции 3000 м, это нормально, немного сегодня сложно было, состояние не совсем хорошее», — поделилась эмоциями после забега Воронина.

Мужская команда, в составе которой на лед вышли Данила Семериков, Сергей Трофимов и Александр Румянцев, повторила результат женской, уступив в своем забеге только голландцам и норвежцам.

«Я считаю, это минимум, на который мы могли рассчитывать. Если бы было хуже, то расстроились бы, а так третье место — наше заслуженное. Радовался бы, конечно, если бы поднялись выше, но на данный момент это наш результат», — заявил Семериков.

После второго дня чемпионата мира в Инцелле в активе сборной России семь медалей, что является рекордом команды. Предыдущий был установлен на домашнем чемпионате мира 2016 года в Коломне, когда российские конькобежцы завоевали три золота, два серебра и одну бронзу.