Данила Семериков завоевал бронзу на дистанции 10000 м на ЧМ по конькобежному спорту

Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Фиорентина0
Наполи0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
ПСЖ1
Бордо0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Атлетико1
Реал3
Футбол. Зарубежный
20:30
Брайтон & Хоув
Бернли
Футбол. Зарубежный
20:30
Бавария
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
20:30
Эспаньол
Райо Вальекано
Хоккей. НХЛ
21:00
Бостон Брюинз
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
21:00
Баффало Сэйбрз
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
21:00
Нью-Джерси Дэвилз
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
21:00
Нью-Йорк Айлендерс
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
21:00
Филадельфия Флайерз
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
22:00
Сент-Луис Блюз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
22:00
Оттава Сенаторз
Виннипег Джетс
Футбол. Зарубежный
22:00
Амьен
Кан
Футбол. Зарубежный
22:00
Страсбур
Анже
Футбол. Зарубежный
18:00
Кристал Пэлас1
Вест Хэм Юнайтед1
Футбол. Зарубежный
18:00
Хаддерсфилд1
Арсенал2
Футбол. Зарубежный
18:00
Ливерпуль3
Борнмут0
Футбол. Зарубежный
18:00
Саутгемптон1
Кардифф Сити2
Футбол. Зарубежный
18:00
Уотфорд1
Эвертон0
Футбол. Зарубежный
22:30
Парма
Интер
Футбол. Зарубежный
22:45
Жирона
Уэска
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия Д3
Хоффенхайм3
Футбол. Зарубежный
17:30
РБ Лейпциг0
Айнтрахт Ф0
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия М0
Герта3
Футбол. Зарубежный
17:30
Ганновер-962
Нюрнберг0
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург3
Вольфсбург3
Хоккей. Европа
17:30
Швеция4
Россия2
Хоккей. НХЛ
23:59
Аризона Койотс
Даллас Старз
Футбол. Зарубежный
15:30
Фулхэм0
Манчестер Юнайтед3
Футбол. Зарубежный
15:00
Хетафе3
Сельта1
Хоккей. Европа
14:00
Финляндия1
Чехия3
Хоккей. НХЛ
10.02
Эдмонтон Ойлерз
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
10.02
Монреаль Канадиенс
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
10.02
Тампа-Бэй Лайтнинг
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
10.02
Вашингтон Кэпиталз
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
10.02
Ванкувер Кэнакс
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
10.02
Вегас Голден Найтс
Коламбус Блю Джэкетс
Все события
Фоторепортажи
8Сергей Ковалев победил Элейдера Альвареса
16Шах и мат Владимира Крамника
19:55 (мск), источник: ТАСС

Данила Семериков завоевал бронзу на дистанции 10000 м на ЧМ по конькобежному спорту

ИНЦЕЛЛЬ /Германия/, 9 февраля. /ТАСС/. Российский спортсмен Данила Семериков занял третье место на дистанции 10000 м на чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях, который проходит в немецком Инцелле.

Наверх
Источник: РИА "Новости"
Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

Победу одержал голландец Йоррит Бергсма, показавшийрезультат 12 минут 52,928 секунды. Второе место занял его соотечественник Патрик Руст (отставание 0,41 секунды). Семериков отстал от победителя на 4,47 секунды. Россиянин Александр Румянцев занял пятое место (+5,00).

По итогам третьего дня чемпионата мира в Инцелле сборная России занимает шестое место в неофициальном медальном зачете, на счету команды одна золотая и восемь бронзовых наград. На первом месте сборная Нидерландов (5−6−2), на втором — Чехии (2−0−0), на третьем — Норвегии (1−2−0).

В воскресенье состоятся мужской и женский забеги на 1500 м, а также женский и мужской масс-старты. Мировое первенство в Инцелле завершится 10 февраля.

 Медведеву это уже не довело до добра, и Загитова рискует стать следующей
"Не скажу, что кто-то обижал, но косые взгляды иногда на себе ощущала"
Ученица Тутберидзе чуть не обыграла всех японок
Антон Шипулин занял третье место в гонке «Лыжня России»
Главный критик российского биатлона взялся за фигурное катание
Названы семь возможных соперников для Сергея Ковалева
Российская фигуристка Туктамышева лидирует на турнире в Словении
«Атлетико» принимает «Реал» (видео)
Российский саночник занял первое место на этапе Кубка мира
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь