Данила Семериков завоевал бронзу на дистанции 10000 м на ЧМ по конькобежному спорту

Источник: РИА "Новости"

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Победу одержал голландец Йоррит Бергсма, показавшийрезультат 12 минут 52,928 секунды. Второе место занял его соотечественник Патрик Руст (отставание 0,41 секунды). Семериков отстал от победителя на 4,47 секунды. Россиянин Александр Румянцев занял пятое место (+5,00).

По итогам третьего дня чемпионата мира в Инцелле сборная России занимает шестое место в неофициальном медальном зачете, на счету команды одна золотая и восемь бронзовых наград. На первом месте сборная Нидерландов (5−6−2), на втором — Чехии (2−0−0), на третьем — Норвегии (1−2−0).