Россиянин Юсков завоевал бронзу на дистанции 1500 м на ЧМ по конькобежному спорту

Победителем стал голландец Томас Крол, показавший результат 1 минута 42,582 секунды. Второе место занял представитель Норвегии Сверре Педерсен (отставание 0,57 секунды). Юсков отстал от победителя на 0,62 секунды. Россиянин Сергей Трофимов занял 13-е место (+3,30), Сергей Грязцов — 16-е (+3,96).
Юскову принадлежит мировой рекорд на дистанции 1500 м (1.41,02). Также 29-летний россиянин является трехкратным чемпионом мира на отдельных дистанциях и чемпионом Европы, еще одну победу на европейском первенстве он одержал в командном спринте. Крол впервые одержал победу на мировом первенстве. Ранее 26-летний голландец стал серебряным призером чемпионате мира в Инцелле на дистанции 1000 м.
На текущем мировом первенстве сборная России занимает шестое место в неофициальном медальном зачете, на счету команды одна золотая и девять бронзовых наград. На первом месте идет сборная Нидерландов (7−6−2), на втором — Чехии (2−0−0), на третьем — Норвегии (1−3−0). Позднее в воскресенье состоятся женский и мужской масс-старты.Чемпионат мира завершится 10 февраля.