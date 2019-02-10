Россиянин Юсков завоевал бронзу на дистанции 1500 м на ЧМ по конькобежному спорту

Юскову принадлежит мировой рекорд на дистанции 1500 м (1.41,02). Также 29-летний россиянин является трехкратным чемпионом мира на отдельных дистанциях и чемпионом Европы, еще одну победу на европейском первенстве он одержал в командном спринте. Крол впервые одержал победу на мировом первенстве. Ранее 26-летний голландец стал серебряным призером чемпионате мира в Инцелле на дистанции 1000 м.