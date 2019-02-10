Российские шорт-трекисты выиграли смешанную эстафету на этапе Кубка мира
ТАСС, 10 февраля. Сборная России заняла первое место в смешанной эстафете на этапе Кубка мира по
ТАСС, 10 февраля. Сборная России заняла первое место в смешанной эстафете на этапе Кубка мира по
Екатерина Ефременкова, Семен Елистратов, Павел Ситников и Евгения Захарова показали результат 2 минуты 40,553 секунды. Второе место заняла команда Канады (2.40,614), третьими стали спортсмены из США (2.43,493).
Этап Кубка мира в Турине завершится в воскресенье.