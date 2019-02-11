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09:07 (мск), источник: ТАСС

Российские конькобежцы завоевали 11 медалей на чемпионате мира в Инцелле

ИНЦЕЛЛЬ /Германия/, 11 февраля. /ТАСС/. В воскресенье в немецком Инцелле завершился чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях. Российские спортсмены завоевали 11 медалей — одно золото и десять бронз.

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Сборная России заняла шестое место в неофициальном медальном зачете. Первой стала сборная Нидерландов (8−6−2), второй — команда США (2−0−1), третьей — Чехии (2−0−0). 11 медалей является рекордом национальной команды по количеству наград на одном чемпионате мира. Предыдущий рекорд был установлен на домашнем турнире 2016 года в Коломне, когда российские конькобежцы завоевали три золота, два серебра и одну бронзу.

Единственное золото для сборной России завоевал спринтер Руслан Мурашов. На дистанции 500 м он оказался сильнее не только Виктора Муштакова, ставшего третьим, но и лидера национальной команды Павла Кулижникова, для которого чемпионат не задался вовсе. На дистанции 1000 м у спортсмена, по словам его тренера Дмитрия Дорофеева, произошел «сбой в системе» — россиянин перепутал дорожки и важнейший поворот проехал на прямых ногах, растеряв все преимущество.

Кулижников, подводя итоги неудачного турнира, сослался на недостаток везения. Вместе с Мурашовым и Муштаковым он смог выиграть только бронзу в командном спринте.

Шанс реабилитироваться ему представится довольно скоро — 23 и 24 февраля в голландском Херенвене пройдет чемпионат мира в спринтерском многоборье.

Не смог увезти золото из Инцелля и другой признанный лидер сборной России Денис Юсков, который довольствовался бронзой на дистанции 1500 м. В беседе с ТАСС Юсков заявил, что испытал весь спектр эмоций от этой медали, а также отметил, что главной целью на остаток сезона станет завоевание третьего в карьере Кубка мира. Тренер Юскова Константин Полтавец отметил, что нельзя называть такой результат неудачей, указав на рост конкуренции в мировом конькобежном спорте.

Отдельно стоит выделить бронзу Данилы Семерикова в забеге на 10000 м, который после награждения признался в ненависти к данной дистанции. Также Семериков помог мужской команде стать третьей в гонке преследования.

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Драма Шиховой и готовность Фаткулиной

В отличие от мужской команды, где все лидеры подошли к турниру в Инцелле в оптимальной форме, в женской части сборной были проблемы. Ольга Фаткулина по ходу турнира призналась, что готова только на 60 процентов, а в последний день турнира, когда были надежды на удачное выступление Екатерины Шиховой на 1500 м, оказалось, что она перенесла болезнь и отравление перед стартом турнира. Несмотря на это, спортсменка проявила настоящее мужество и показала отличное катание мирового уровня, которого хватило только на четвертое место. После завершения забега Шихова не смогла сдержать слез и миновала ожидающих ее журналистов.

В любом случае женская команда внесла существенный вклад в медальные достижения российской сборной. На счету Натальи Ворониной две личные бронзы, завоеванные на дистанциях 3000 и 5000 м, Елизавета Казелина в заключительный день стала третьей в масс-старте. Кроме того, российские конькобежки стали третьими в командном спринте и командной гонке преследования.

«Не припомню такого количества медалей, я доволен, наша команда оказалась конкурентоспособна практически во всех дисциплинах, а не в двух или трех, и это на первом в олимпийском четырехлетии чемпионате мира, — заявил ТАСС глава Федерации конькобежного спорта России Алексей Кравцов. — Сейчас результат надо закрепить и улучшить, но в целом мы движемся в правильном направлении. Да, хочется побед, но мы идем своей дорогой».

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«Нужно смотреть реально, анализировать и думать, какие шаги делать дальше, в каком направлении двигаться, чтобы продолжать занимать лидирующие позиции, — сказал специалист. — Медалей много, та структура групп, которую мы строили последние годы, работает, везде есть медали, есть лидеры и конкурентоспособные спортсмены, это радует. Это первый год после Олимпиады, дальше нужно смотреть на молодых ребят».

У конькобежцев наступает концовка сезона, где их ждет чемпионат мира в спринтерском многоборье в Херенвене, чемпионат мира в классическом многоборье в Калгари (2—3 марта) и финал Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (9—10 марта). Есть все предпосылки, что российские болельщики и там увидят россыпь медалей, только более высокого достоинства, чем бронза.

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