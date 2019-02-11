Путин поздравил конькобежца Мурашова с победой на чемпионате мира в Германии

Источник: РИА "Новости"

«Неординарный талант, отличная физическая подготовка и волевой характер позволили вам одержать верх над сильнейшими спортсменами планеты: в честной, бескомпромиссной борьбе показать лучший результат на дистанции 500 метров, убедительно подтвердить свои высокие позиции в отечественном и мировом конькобежном спорте», — говорится в сообщении.

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Президент отметил, что огромный, неоценимый вклад в победу Мурашова внесли его тренеры и наставники, все, кто помогает спортсмену добиваться успеха.