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11 февраля, источник: ТАСС

Путин поздравил конькобежца Мурашова с победой на чемпионате мира в Германии

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил российского спортсмена Руслана Мурашова с победой на чемпионате мира по конькобежному спорту 2019 года в Инцелле (Германия) на дистанции 500 метров. Поздравительная телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.

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Источник: РИА "Новости"

«Неординарный талант, отличная физическая подготовка и волевой характер позволили вам одержать верх над сильнейшими спортсменами планеты: в честной, бескомпромиссной борьбе показать лучший результат на дистанции 500 метров, убедительно подтвердить свои высокие позиции в отечественном и мировом конькобежном спорте», — говорится в сообщении.

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Президент отметил, что огромный, неоценимый вклад в победу Мурашова внесли его тренеры и наставники, все, кто помогает спортсмену добиваться успеха.

По итогам мирового первенства на отдельных дистанциях в немецком Инцелле сборная России заняла шестое место в неофициальном медальном зачете, завоевав 11 медалей (одну золотую и 10 бронзовых), что является рекордом национальной команды по количеству наград на одном чемпионате мира.

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