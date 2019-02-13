Виктор Ан: МОК не объяснил, какие допинговые правила я нарушил
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Шестикратный олимпийский чемпион по
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Шестикратный олимпийский чемпион по
Южнокореец Виктор Ан принял российское гражданство в декабре 2011 года и стал лидером сборной России по
«Моего имени нет в докладе (Ричарда) Макларена. МОК во время Олимпиады в Пхенчхане заявил, что было 16−17 пунктов допинговых правил, которые были применены только в отношении российских спортсменов, что это за пункты и какие из них относятся ко мне, мне не сообщили», — цитирует Ана корейская газета «Кёнхян Синмун».
«Я подал жалобу в МОК, просил разъяснить, чтобы можно было подать иск в Спортивный арбитражный суд. Но ответ все тот же: “Мы не видим причин разглашать наши причины в частном порядке”», — сказал Ан.
Спортсмен также отметил, что если бы он употреблял запрещенные препараты, то это бы сразу обнаружили, так как перед Олимпиадой он принимал участие в чемпионатах Европы и мира, где тоже проводились тесты на допинг.
В 2016 году были опубликованы две части доклада Макларена о применении допинга российскими атлетами. Утверждалось, что более тысячи спортсменов были вовлечены в манипуляции с