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09:17 (мск), источник: Р-Спорт

Виктор Ан: МОК не объяснил, какие допинговые правила я нарушил

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) не объяснил, какие пункты допинговых правил, в отношении которых велись проверки по российским спортсменам перед Олимпиадой-2018, он нарушил.

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Источник: РИА "Новости"

Южнокореец Виктор Ан принял российское гражданство в декабре 2011 года и стал лидером сборной России по шорт-треку. Под флагом России Ан завоевал три золотые медали на Олимпиаде-2014 в Сочи, две золотые медали чемпионата мира-2014. Ан не получил приглашение для участия в Олимпиаде-2018 от специальной комиссии МОК без объяснения причин и, соответственно, не смог выступить на Играх в Пхенчхане.

«Моего имени нет в докладе (Ричарда) Макларена. МОК во время Олимпиады в Пхенчхане заявил, что было 16−17 пунктов допинговых правил, которые были применены только в отношении российских спортсменов, что это за пункты и какие из них относятся ко мне, мне не сообщили», — цитирует Ана корейская газета «Кёнхян Синмун».

«Я подал жалобу в МОК, просил разъяснить, чтобы можно было подать иск в Спортивный арбитражный суд. Но ответ все тот же: “Мы не видим причин разглашать наши причины в частном порядке”», — сказал Ан.

Спортсмен также отметил, что если бы он употреблял запрещенные препараты, то это бы сразу обнаружили, так как перед Олимпиадой он принимал участие в чемпионатах Европы и мира, где тоже проводились тесты на допинг.

В 2016 году были опубликованы две части доклада Макларена о применении допинга российскими атлетами. Утверждалось, что более тысячи спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами на разных турнирах в 30 видах спорта, в том числе на Олимпиаде в Сочи.

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