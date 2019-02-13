Виктор Ан: МОК не объяснил, какие допинговые правила я нарушил

Источник: РИА "Новости"

Южнокореец Виктор Ан принял российское гражданство в декабре 2011 года и стал лидером сборной России по шорт-треку. Под флагом России Ан завоевал три золотые медали на Олимпиаде-2014 в Сочи, две золотые медали чемпионата мира-2014. Ан не получил приглашение для участия в Олимпиаде-2018 от специальной комиссии МОК без объяснения причин и, соответственно, не смог выступить на Играх в Пхенчхане.

«Моего имени нет в докладе (Ричарда) Макларена. МОК во время Олимпиады в Пхенчхане заявил, что было 16−17 пунктов допинговых правил, которые были применены только в отношении российских спортсменов, что это за пункты и какие из них относятся ко мне, мне не сообщили», — цитирует Ана корейская газета «Кёнхян Синмун».

«Я подал жалобу в МОК, просил разъяснить, чтобы можно было подать иск в Спортивный арбитражный суд. Но ответ все тот же: “Мы не видим причин разглашать наши причины в частном порядке”», — сказал Ан.

Спортсмен также отметил, что если бы он употреблял запрещенные препараты, то это бы сразу обнаружили, так как перед Олимпиадой он принимал участие в чемпионатах Европы и мира, где тоже проводились тесты на допинг.