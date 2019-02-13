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08:42 (мск), источник: ТАСС

Шорт-трекист Виктор Ан намерен продолжить выступления за сборную России до ОИ-2022

ТАСС, 13 февраля. Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан намерен продолжить выступать за сборную России и принять участие в Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом он заявил в интервью южнокорейской газете «Кёнхян Синмун».

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Источник: РИА "Новости"

В сентябре 2018 года глава Федерации конькобежного спорта России Алексей Кравцов сообщил, что 33-летний шорт-трекист завершил карьеру.

«Я хочу выступать, буду усердно тренироваться, чтобы принять участие в отборочном национальном турнире в августе этого года, — сказал Ан. — Собираюсь пробиться в сборную и продолжать выступать до тех пор, пока остаюсь ее частью. Моя страна — Россия, за Южную Корею я выступать не могу».

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