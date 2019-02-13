Шорт-трекист Виктор Ан намерен продолжить выступления за сборную России до ОИ-2022
ТАСС, 13 февраля. Шестикратный олимпийский чемпион по
ТАСС, 13 февраля. Шестикратный олимпийский чемпион по
В сентябре 2018 года глава Федерации конькобежного спорта России Алексей Кравцов сообщил, что 33-летний
«Я хочу выступать, буду усердно тренироваться, чтобы принять участие в отборочном национальном турнире в августе этого года, — сказал Ан. — Собираюсь пробиться в сборную и продолжать выступать до тех пор, пока остаюсь ее частью. Моя страна — Россия, за Южную Корею я выступать не могу».