Виктор Ан возвращается. Зачем?
Шестикратный олимпийский чемпион по
Шестикратный олимпийский чемпион по
Едва ли не самое интересное в интервью Виктора Ана корейскому изданию «Кёнхян Синмун» — размер интервью. Даже не владея корейским, легко заметить, что Виктор ответил больше, чем на 30 вопросов. Наверняка еще часть беседы не вошла в публикацию. То есть Ан разговаривал с репортером целый час, если не дольше.
А ведь подобная словоохотливость для Виктора не характерна. Ни на русском языке, которым Ан так и не овладел свободно, ни на любом другом, включая родной, он не любил давать долгие интервью. Уж такой склад характера. К тому же, как утверждает сам Виктор, его реплики не раз перевирались даже на стадии изложения, не говоря уж о стадии перевода.
В общем, Ан не всегда соглашается на интервью, и почти никогда — на большое интервью. А тут вдруг — такая прорва иероглифов. Откуда такая велеречивость? Да с подробностями, да с точными суммами. Ответ очевиден. Наболело.
Помня утверждение Ана о том, что его прежние слова регулярно перевирали, приходится тщательно подбирать слова новые. Итак. Достоверным фактом является только то, что осенью прошлого года Виктор Ан объявил о завершении карьеры. 17 сентября он опубликовал открытое письмо российским болельщикам. Вот цитата:
«Я долго обдумывал решение о завершении карьеры, взвешивал все за и против, но в итоге пришел к выводу, что пора поставить точку в карьере спортсмена».
Объяснил Ан и то, почему не остался в России в ином качестве.
«Не так давно мы обсуждали с руководством Союза конькобежцев России возможность по окончании моей спортивной карьеры войти в тренерский штаб команды, но на данный момент я хочу посвятить больше времени своей семье. Сейчас это мое единственное желание. Что будет потом — никогда не знаешь. На этот вопрос сам себе я пока не готов ответить».
Дальше начинаются «сведения из источников», да собственные домыслы. Не будем о них. Но не кажется ли вам, что письмо было написано ради последней строчки?
Уточним. Пока Виктор Ан никуда не вернулся. Ни в спорт вообще, ни в российскую сборную в частности. Он решил ПОПРОБОВАТЬ вернуться.
Ведь что, собственно, произошло осенью? Ан
С этими раздумьями он пришел к руководителям Союза конькобежцев России. И собеседники задали резонный встречный вопрос: если продолжать, то для чего? Еще годик побегать? Ну и зачем? Кому и что должен доказывать шестикратный олимпийский чемпион и шестикратный абсолютный чемпион мира? Вот если ставить целью выступление на Играх-2022 в Пекине, то это хороший ответ на вопрос «Зачем». Тогда же Ану было предложено решить этот вопрос самому. Разумеется, ему пообещали всю возможную поддержку. И предложили, если уж он решит закончить карьеру, стать тренером нашей команды.
И вот надумал. Что ж, пять месяцев — это хороший срок для принятия взвешенного решения. На данный момент оно представляется безупречным со всех точек зрения. И профессиональной, и
Вывод. Не поступившись честью, не подведя семью и не реализовав профессиональные амбиции, Ан нашел способ ПОПРОБОВАТЬ их реализовать, сохранив и честь, и семью. Зачем? Затем, чтобы завершить карьеру не олимпийским скандалом, а олимпийской победой. В интервью «Кёнхян Синмун» Виктор так и говорит: «Я буду усердно тренироваться и приму участие в отборе в национальную сборную, который пройдет в России в августе. Если войду в состав национальной сборной, я продолжу. До Олимпиады в Пекине».
Собственно, об этом ему и говорили в СКР еще осенью. Великому спортсмену стоит оставаться в спорте только ради великой цели. Разница в том, что тогда он не хотел принимать такое решение, чувствуя себя обязанным своим добродетелям и виноватым перед своей семьей.
Никто не знает, чем завершится этот эксперимент. Но, полагаю, Виктор не пошел бы на него, не проведя несколько лет в России. Ведь ни в корейском, и ни в каком другом языке нет универсальной фразы, оправдывающей любое смелое решение. А в русском есть. И если кореец Ан Хён Су ее не знает, то россиянин Виктор, как минимум, чувствует, в чем тут соль.
«Эх, была не была!».
Иначе бы не вернулся.
Денис Косинов