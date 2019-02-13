Виктор Ан возвращается. Зачем?

Источник: РИА "Новости"

Решение высказаться

Едва ли не самое интересное в интервью Виктора Ана корейскому изданию «Кёнхян Синмун» — размер интервью. Даже не владея корейским, легко заметить, что Виктор ответил больше, чем на 30 вопросов. Наверняка еще часть беседы не вошла в публикацию. То есть Ан разговаривал с репортером целый час, если не дольше.

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А ведь подобная словоохотливость для Виктора не характерна. Ни на русском языке, которым Ан так и не овладел свободно, ни на любом другом, включая родной, он не любил давать долгие интервью. Уж такой склад характера. К тому же, как утверждает сам Виктор, его реплики не раз перевирались даже на стадии изложения, не говоря уж о стадии перевода.

В общем, Ан не всегда соглашается на интервью, и почти никогда — на большое интервью. А тут вдруг — такая прорва иероглифов. Откуда такая велеречивость? Да с подробностями, да с точными суммами. Ответ очевиден. Наболело.

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Решение уйти

Помня утверждение Ана о том, что его прежние слова регулярно перевирали, приходится тщательно подбирать слова новые. Итак. Достоверным фактом является только то, что осенью прошлого года Виктор Ан объявил о завершении карьеры. 17 сентября он опубликовал открытое письмо российским болельщикам. Вот цитата:

«Я долго обдумывал решение о завершении карьеры, взвешивал все за и против, но в итоге пришел к выводу, что пора поставить точку в карьере спортсмена».

Объяснил Ан и то, почему не остался в России в ином качестве.

«Не так давно мы обсуждали с руководством Союза конькобежцев России возможность по окончании моей спортивной карьеры войти в тренерский штаб команды, но на данный момент я хочу посвятить больше времени своей семье. Сейчас это мое единственное желание. Что будет потом — никогда не знаешь. На этот вопрос сам себе я пока не готов ответить».

Дальше начинаются «сведения из источников», да собственные домыслы. Не будем о них. Но не кажется ли вам, что письмо было написано ради последней строчки?

То, что он закончил карьеру, уже было известно к моменту публикации обращения. То, что уезжает на родину, тоже было понятно. Так хотела жена Виктора. Даже отказ от предложения стать тренером российской сборной не был секретом. Но вот слова о неопределенности будущего тогда многих обнадежили. А вдруг вернется?

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Решение вернуться

Уточним. Пока Виктор Ан никуда не вернулся. Ни в спорт вообще, ни в российскую сборную в частности. Он решил ПОПРОБОВАТЬ вернуться.

Ведь что, собственно, произошло осенью? Ан только-только пережил горчайшее разочарование в своей жизни — пропуск Олимпиады в Пхенчхане, куда его — легенду Кореи, суперзвезду шорт-трека и спортсмена с незапятнанной репутацией — не пригласили. И вот Виктор задумался, а надо ли ему продолжать?

С этими раздумьями он пришел к руководителям Союза конькобежцев России. И собеседники задали резонный встречный вопрос: если продолжать, то для чего? Еще годик побегать? Ну и зачем? Кому и что должен доказывать шестикратный олимпийский чемпион и шестикратный абсолютный чемпион мира? Вот если ставить целью выступление на Играх-2022 в Пекине, то это хороший ответ на вопрос «Зачем». Тогда же Ану было предложено решить этот вопрос самому. Разумеется, ему пообещали всю возможную поддержку. И предложили, если уж он решит закончить карьеру, стать тренером нашей команды.

То есть никто ни к чему Виктора не принуждал, не понуждал и даже не побуждал. Посоветовали обдумать вопрос и предложили пару-тройку вариантов ответа. В этот момент жена Ана настояла на возвращении в Корею. И Виктор уехал. Думать.

И вот надумал. Что ж, пять месяцев — это хороший срок для принятия взвешенного решения. На данный момент оно представляется безупречным со всех точек зрения. И профессиональной, и морально-этической, и даже семейной.

Во-первых, Ан не будет работать тренером сборной России. Не хотел тогда, не хочет и сейчас. К слову, судя по результатам команды в этом сезоне, и без Виктора получается хорошо.

Во-вторых, он не будет работать тренером ни в какой-либо другой сборной. В интервью Ан прямо говорит, что его приглашали в несколько стран, но он отказал даже китайцам. Те готовы тратить большие деньги, чтобы на домашней Олимпиаде наконец превзойти корейцев в шорт-треке. Виктор даже подтвердил, что речь шла о сотнях миллионов корейских вон, то есть о сотнях тысяч долларов, уточнив, что это невообразимая для шорт-трека сумма. Но, по его словам, принять такое предложение было бы совершенно неэтично по отношению к России.

В-третьих, все эти месяцы Ан не прекращал тренироваться. Возможно, эти тренировки не были столь интенсивны, как в годы активной карьеры, но он и на диване не лежал, наслаждаясь бездельем. Виктор оставлял себе шанс на любое развитие событий.

В-четвертых, приняв решение возобновить карьеру, он не заставляет семью опять срываться с места. Ведь Ан намерен через несколько месяцев участвовать в отборе в сборную России на общих основаниях, но для этого совершенно необязательно ехать сюда! Это называется «самоподготовка», тот же Антон Шипулин практиковал ее на протяжении нескольких последних лет.

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В-пятых, истерия вокруг «русского допинга», кажется, стихает. И если тот же Шипулин решил уйти из спорта после общения с австрийскими следователями, опасаясь, что его и дальше будут дергать по надуманным поводам, то к Виктору Ану, тьфу-тьфу, никакие допинг-следователи не ходят. То есть велик шанс, что перед Играми в Пекине не повторится история, лишившая Виктора доступа в Пхенчхан.

Вывод. Не поступившись честью, не подведя семью и не реализовав профессиональные амбиции, Ан нашел способ ПОПРОБОВАТЬ их реализовать, сохранив и честь, и семью. Зачем? Затем, чтобы завершить карьеру не олимпийским скандалом, а олимпийской победой. В интервью «Кёнхян Синмун» Виктор так и говорит: «Я буду усердно тренироваться и приму участие в отборе в национальную сборную, который пройдет в России в августе. Если войду в состав национальной сборной, я продолжу. До Олимпиады в Пекине».

Собственно, об этом ему и говорили в СКР еще осенью. Великому спортсмену стоит оставаться в спорте только ради великой цели. Разница в том, что тогда он не хотел принимать такое решение, чувствуя себя обязанным своим добродетелям и виноватым перед своей семьей.

Теперь Виктор Ан чист перед всеми. И даже если попытка не удастся, это будет его, и только его попытка.

Никто не знает, чем завершится этот эксперимент. Но, полагаю, Виктор не пошел бы на него, не проведя несколько лет в России. Ведь ни в корейском, и ни в каком другом языке нет универсальной фразы, оправдывающей любое смелое решение. А в русском есть. И если кореец Ан Хён Су ее не знает, то россиянин Виктор, как минимум, чувствует, в чем тут соль.

«Эх, была не была!».

Иначе бы не вернулся.

Денис Косинов