Зачем ты нужен, бывший победитель? Возвращение Виктора Ана — большая ошибка

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Шестикратный олимпийский чемпион, легенда мирового шорт-трека Виктор Ан, объявивший о завершении карьеры в начале сентября 2018 года, неожиданно принял решение вернуться в спорт. Виктор объявил, что будет продолжать тренироваться и летом постарается отобраться в сборную России: «Россия — моя страна. За Южную Корею я выступать не могу».

Что же это значит? Ура, чемпион вернулся?!

Нет, не ура. Ведь сборной России Виктор Ан уже не нужен. По крайней мере как спортсмен.

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Идеальный чемпион

История с приходом титулованного корейца Ан Хён Су в сборную России по шорт-треку была изначально так же сложна и запутанна, как кубик Рубика, однако и разрешение получила столь же эффектное и изящное, сколь и у самой популярной в мире головоломки.



Перед домашней Олимпиадой 2014 года в Сочи сборная России по шорт-треку имела бледный вид: младший брат конькобежного спорта в нашей стране был никому не известен, больших побед не было, звёзд тоже, а были трудности с составом и вопросы по тренерскому штабу. И в таких условиях шансы выиграть что-то на домашних Играх были практически нулевыми.



У Ана тоже был сложный период: он, будучи уже трёхкратным олимпийским чемпионом, не смог после травмы пробиться в обновлённый состав сборной Южной Кореи на Олимпиаду в Ванкувере, а потому всерьёз думал о завершении карьеры. На дворе было лето 2010-го.

Летом 2011-го обе стороны рискнули и решили ударить по рукам. Россия видела в корейском атлете если не чемпиона, готового разорвать всех на Играх в Сочи, то хотя бы наставника для молодых российских шорт-трекистов.

Ан, взявший в России имя Виктор — «победитель», получил в России шанс реализовать себя, доверие и почти идеальные условия для работы над результатом.



Сработало всё! Молодёжь подтянулась к опытному чемпиону, необычный трансфер привлёк внимание к самому виду спорта, а на Олимпиаде в Сочи за чемпионскими забегами Ана следила вся страна. Виктор в мгновение ока стал в России национальным героем. Ещё бы: мало того что шестой в списке самых титулованных олимпийцев в истории, так ещё и скромный парень, с красивой семейной историей, который обжился в России, учит русский.



Не легионер, а просто мечта!

Время Ана уходит

Игры в Пхёнчхане могли бы стать жирной золотой точкой в карьере Ана. Забытый на родине атлет возродился в другой стране и вернулся, чтобы победить. Это же готовая история для Голливуда!



Но победить Ану не дали. Его просто не допустили к участию в Олимпиаде, как и многих других лидеров сборной России. К шорт-треку в целом и Виктору Ану в частности никогда не было существенных претензий по допинговым вопросам. Но не пустили — и всё!

Разочарование спортсмена в подобной ситуации можно понять. Равно как и объявление о завершении карьеры. Конечно, в случае с Аном оно прошло странно: сложилось впечатление, что Ан чуть ли не сбежал на родину, прикрывшись семьёй, едва в России ему стало некомфортно.



После полугода размышлений Виктор всё же решил вернуться. И в Россию, и в сборную. Хочется верить, что руководствовался в первую очередь спортивными, а не меркантильными интересами.

Но сейчас ситуация уже не такая, как в 2011-м. Во-первых, самому Ану 33 года. На Играх-2022, за участие в которых он намерен бороться, ему будет 36 с небольшим. Не много ли?

Во-вторых, последние грандиозные успехи Ана датируются 2015 годом. С тех пор он завоевал одну медаль чемпионата мира и три награды чемпионата Европы — без золота. Для 20-кратного чемпиона мира и 12-кратного чемпиона Европы или Азии весьма скромно, правда?

А особенно скромно на фоне нового лидера сборной России — Семёна Елистратова, который после Олимпиады в Сочи, где помог Ану стать чемпионом в эстафете, четыре раза поднимался на пьедестал чемпионатов мира (одно золото) и завоевал 26 медалей чемпионатов Европы (11 побед). Личная бронза на Играх в Пхёнчхане как бы не в счёт: поскольку Ан там выступить не смог.

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Семён Елистратов, без сомнения, самый выдающийся российский шорт-трекист прямо сейчас. Но он не одинок: в январе на чемпионате Европы до личных медалей добрались 20-летний Павел Ситников и 22-летний Денис Айрапетян. В «бронзовой» эстафете четвёрку дополнял 20-летний Александр Шульгинов. Как ни жёстко это прозвучит, будущее российского шорт-трека именно за этими парнями, а не за Виктором Аном, который моложе и быстрее, увы, не становится.



Невозможно не признать заслуг Виктора Ана в развитии российского шорт-трека, равно как и отрицать, что он не просто классный, а выдающийся атлет. Но его время в спорте неумолимо уходит. И даже если он выиграет конкуренцию за место в национальной сборной у одного из молодых российских ребят, то вряд ли сможет вновь произвести фурор на мировой арене.



Россия гордится тобой, Виктор! Но, может, уже пора в тренеры?