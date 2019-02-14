Зачем ты нужен, бывший победитель? Возвращение Виктора Ана — большая ошибка
Он завершил карьеру и уехал на родину, ведь детей надо растить там, где лучше условия. Так зачем ты возвращаешься в худшие условия, Виктор?
Он завершил карьеру и уехал на родину, ведь детей надо растить там, где лучше условия. Так зачем ты возвращаешься в худшие условия, Виктор?
Шестикратный олимпийский чемпион, легенда мирового
Что же это значит? Ура, чемпион вернулся?!
Нет, не ура. Ведь сборной России Виктор Ан уже не нужен. По крайней мере как спортсмен.
История с приходом титулованного корейца Ан Хён Су в сборную России по
Перед домашней Олимпиадой 2014 года в Сочи сборная России по
У Ана тоже был сложный период: он, будучи уже трёхкратным олимпийским чемпионом, не смог после травмы пробиться в обновлённый состав сборной Южной Кореи на Олимпиаду в Ванкувере, а потому всерьёз думал о завершении карьеры. На дворе было лето 2010-го.
Ан, взявший в России имя Виктор — «победитель», получил в России шанс реализовать себя, доверие и почти идеальные условия для работы над результатом.
Сработало всё! Молодёжь подтянулась к опытному чемпиону, необычный трансфер привлёк внимание к самому виду спорта, а на Олимпиаде в Сочи за чемпионскими забегами Ана следила вся страна. Виктор в мгновение ока стал в России национальным героем. Ещё бы: мало того что шестой в списке самых титулованных олимпийцев в истории, так ещё и скромный парень, с красивой семейной историей, который обжился в России, учит русский.
Не легионер, а просто мечта!
Игры в Пхёнчхане могли бы стать жирной золотой точкой в карьере Ана. Забытый на родине атлет возродился в другой стране и вернулся, чтобы победить. Это же готовая история для Голливуда!
Но победить Ану не дали. Его просто не допустили к участию в Олимпиаде, как и многих других лидеров сборной России. К
Разочарование спортсмена в подобной ситуации можно понять. Равно как и объявление о завершении карьеры. Конечно, в случае с Аном оно прошло странно: сложилось впечатление, что Ан чуть ли не сбежал на родину, прикрывшись семьёй, едва в России ему стало некомфортно.
После полугода размышлений Виктор всё же решил вернуться. И в Россию, и в сборную. Хочется верить, что руководствовался в первую очередь спортивными, а не меркантильными интересами.
А особенно скромно на фоне нового лидера сборной России — Семёна Елистратова, который после Олимпиады в Сочи, где помог Ану стать чемпионом в эстафете, четыре раза поднимался на пьедестал чемпионатов мира (одно золото) и завоевал 26 медалей чемпионатов Европы (11 побед). Личная бронза на Играх в Пхёнчхане как бы не в счёт: поскольку Ан там выступить не смог.
Семён Елистратов, без сомнения, самый выдающийся российский
Невозможно не признать заслуг Виктора Ана в развитии российского
Россия гордится тобой, Виктор! Но, может, уже пора в тренеры?
Михаил Чесалин