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18:46 (мск), источник: Р-Спорт

Алдошкин стал третьим на юниорском чемпионате мира на дистанции 5000 м

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Российский конькобежец Даниил Алдошкин занял третье место на юниорском чемпионате мира в итальянской Базельге де Пине на дистанции 5000 м.

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Победил немец Лукас Манн (6 минут 41,512 секунды), вторым стал норвежец Халлгейр Энгебротен (6.42,416).

Алдошкин в субботу пробежал дистанцию 5000 м за 6.46,058.

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