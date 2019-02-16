Алдошкин стал третьим на юниорском чемпионате мира на дистанции 5000 м
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Российский конькобежец Даниил Алдошкин занял третье место на юниорском чемпионате мира в итальянской Базельге де Пине на дистанции 5000 м.
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Российский конькобежец Даниил Алдошкин занял третье место на юниорском чемпионате мира в итальянской Базельге де Пине на дистанции 5000 м.
Победил немец Лукас Манн (6 минут 41,512 секунды), вторым стал норвежец Халлгейр Энгебротен (6.42,416).
Алдошкин в субботу пробежал дистанцию 5000 м за 6.46,058.