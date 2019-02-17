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01:41 (мск), источник: Р-Спорт

Конькобежец Чистяков стал вторым в классическом многоборье на юниорском ЧМ

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Российский конькобежец Степан Чистяков стал вторым в классическом многоборье на юниорском первенстве мира в итальянской Базельге де Пине.

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Чистяков в субботу завоевал бронзу на дистанции 1000 метров.

По итогам четырех дистанций (500, 1500, 1000 и 5000 м) Чистяков набрал 151,858 балла и стал вторым в общем зачете классического многоборья. Победу одержал южнокореец Чавон Чунг (150,278). Замкнул тройку итальянец Франческо Бетти (151,912).

Еще один россиянин Сергей Логинов (152,168) стал пятым.

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