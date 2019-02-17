Конькобежец Чистяков стал вторым в классическом многоборье на юниорском ЧМ

Чистяков в субботу завоевал бронзу на дистанции 1000 метров.

По итогам четырех дистанций (500, 1500, 1000 и 5000 м) Чистяков набрал 151,858 балла и стал вторым в общем зачете классического многоборья. Победу одержал южнокореец Чавон Чунг (150,278). Замкнул тройку итальянец Франческо Бетти (151,912).