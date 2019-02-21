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12:49 (мск), источник: Р-Спорт

Елистратов и Просвирнова вошли в состав сборной России на ЧМ по шорт-треку

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Объявлен состав сборной России по шорт-треку на чемпионат мира, который пройдет в Болгарии.

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Соревнования состоятся в столице Болгарии Софии 8—10 марта.

Как сообщила РИА Новости начальник команды Анна Максименко, в состав сборной России на этот турнир вошли Семен Елистратов. Денис Айрапетян, Павел Ситников, Александр Шульгинов, Константин Ивлиев, Софья Просвирнова, Евгения Захарова, Екатерина Ефременкова, Эмина Малагич, Екатерина Константинова.

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