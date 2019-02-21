Елистратов и Просвирнова вошли в состав сборной России на ЧМ по шорт-треку
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Объявлен состав сборной России по
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Объявлен состав сборной России по
Соревнования состоятся в столице Болгарии Софии
Как сообщила РИА Новости начальник команды Анна Максименко, в состав сборной России на этот турнир вошли Семен Елистратов. Денис Айрапетян, Павел Ситников, Александр Шульгинов, Константин Ивлиев, Софья Просвирнова, Евгения Захарова, Екатерина Ефременкова, Эмина Малагич, Екатерина Константинова.