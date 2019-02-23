Качанова стала третьей на 1000 м на ЧМ по спринту в Нидерландах

Качанова стала третьей на 1000 м на ЧМ по спринту в Нидерландах

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Российская конькобежка Дарья Качанова стала третьей в первом забеге на 1000 м на чемпионате мира в спринтерском многоборье, который проходит в Херенвене (Нидерланды).