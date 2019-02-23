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19:41 (мск), источник: ТАСС

Конькобежка Качанова идет пятой после двух дистанций на ЧМ в спринтерском многоборье

ХЕРЕНВЕН /Нидерланды/, 23 февраля. /ТАСС/. Россиянка Дарья Качанова занимает пятое место по итогам двух дистанций на чемпионате мира по конькобежному спорту в спринтерском многоборье. Соревнования проходят в голландском Херенвене.

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Чемпионат мира по спринтерскому многоборью проходит в течение двух дней, каждый день спортсмены выходят на две дистанции — 500 и 1000 метров. Победителем соревнований становится спортсмен, набравший наименьшую сумму баллов.

На первой 500-метровке Качанова заняла седьмое место, на дистанции 1000 м — второе. По итогам двух дистанций спортсменка набрала 75,470 балла. Лидирует олимпийская чемпионка 2018 года на 500 м японка Нао Кодайра (74,775), второе место занимает ее соотечественница Михо Такаги (75,030), третьей идет американка Бриттани Боу (75,190).

Россиянка Ангелина Голикова заняла третье место на дистанции 500 м и 10-е — на 1000 м. По итогам двух дистанций Голикова идет шестой (75,545). Ольга Фаткулина стала шестой на первой 500-метровке, на дистанции 1000 м — 14-й. По итогам двух дистанций Фаткулина (76,230) занимает 10-е место.

Мировое первенство завершится 24 февраля.

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