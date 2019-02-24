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19:56 (мск), источник: ТАСС

Российский конькобежец Кулижников завоевал золото ЧМ в спринтерском многоборье

ХЕРЕНВЕН /Нидерланды/, 24 февраля. /ТАСС/. Россиянин Павел Кулижников завоевал золото чемпионата мира по конькобежному спорту в спринтерском многоборье, который завершился в Херенвене.

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Источник: AP 2019

Турнир проходит в течение двух дней, каждый день спортсмены выходят на две дистанции — 500 и 1000 метров. Победителем соревнований становится спортсмен, набравший наименьшую сумму баллов.

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Российский конькобежец показал результат 137,390 очка. В первый соревновательный день Кулижников занял третьи места на дистанциях 500 м и 1000 м. Во второй день 24-летний конькобежец стал первым на дистанции 500 м и вторым — на 1000 м. Серебро завоевал японец Тацуя Синхама (137,805), бронза досталась голландцу Кьелду Нёйсу (137,860).

Россиянин Виктор Муштаков занял девятое место (138,955), Руслан Мурашов — 10-е (139,400).

Кулижников стал пятым конькобежцем в истории чемпионатов мира в спринтерском многоборье, который трижды в карьере побеждал на мировых первенствах (2015, 2016, 2019). Также он является трехкратным чемпионом мира на отдельных дистанциях и победителем общего зачета Кубка мира 2015 года. Кулижникову принадлежит мировой рекорд на дистанции 500 м (33,98 секунды).

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