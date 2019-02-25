Путин поздравил конькобежца Кулижникова с победой на ЧМ в Нидерландах

Источник: РИА "Новости"

«Яркий талант, исключительное трудолюбие и неизменный настрой на победу позволили вам одолеть достойных соперников, убедительно подтвердить свои высокие позиции в мировом конькобежном спорте», — говорится в сообщении.

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Президент также отметил наставников спортсмена, которые всегда помогают ему добиваться целей.

Кулижников стал трехкратным чемпионом мира на соревнованиях, которые завершились в Херенвене. Конькобежец показал результат 137,390 очка. В первый соревновательный день Кулижников занял третье место на дистанциях 500 м и 1000 м, во второй день 24-летний конькобежец стал первым на дистанции 500 м и вторым — на 1000 м.