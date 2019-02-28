Омская конькобежка Ольга Граф выиграла «золото» на Кубке России
Спортсменка из Омска Ольга Граф стала лучшей в общем зачете на дистанции 3000 метров в финале Кубка России по конькобежному спорту, проходящему в московском ледовом дворце «Крылатское».
Спортсменка из Омска Ольга Граф стала лучшей в общем зачете на дистанции 3000 метров в финале Кубка России по конькобежному спорту, проходящему в московском ледовом дворце «Крылатское».
Конькобежка пришла к финишу с результатом в 4 минуты 19,48 секунды, набрав 3000 очков, сообщает
Соревнования на Кубок России по конькобежному спорту продлятс до 1 марта. Омскую область там представит также Вадим Сонин.