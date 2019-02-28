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10:16 (мск), источник: СуперОмск

Омская конькобежка Ольга Граф выиграла «золото» на Кубке России

Спортсменка из Омска Ольга Граф стала лучшей в общем зачете на дистанции 3000 метров в финале Кубка России по конькобежному спорту, проходящему в московском ледовом дворце «Крылатское».

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Источник: РИА "Новости"

Конькобежка пришла к финишу с результатом в 4 минуты 19,48 секунды, набрав 3000 очков, сообщает пресс-служба Минспорта Омской области. «Серебро» на соревнованиях взяла Елена Еранина из Московской области (390 очков), третьей стала Анастасия Зуева из Пермского края (301 очко).

Соревнования на Кубок России по конькобежному спорту продлятс до 1 марта. Омскую область там представит также Вадим Сонин.

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