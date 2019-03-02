СМИ: Голландцам выписывали лекарства от астмы, которой не было

Конькобежцы, пожелавшие остаться неизвестными, рассказали, что получали лекарства в период с 2000 по 2010 год. Им прописывалась определенная допустимая дозировка, но, по словам спортсменов, доктор Яп Вестбрук из Херенвена предложил поставить диагноз «астма», вне зависимости от результатов обследования. Таким образом, они могли использовать ингалятор с соответствующим лекарством. «Он (доктор) сказал: тебе это не нужно, но мы можем убедить, что это необходимо», — приводят его слова спортсмены.