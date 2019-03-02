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16:36 (мск), источник: Р-Спорт

СМИ: Голландцам выписывали лекарства от астмы, которой не было

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Три голландских конькобежца признались в том, что им прописывалось лекарство от астмы, которой не было, сообщает De Volskrant.

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Конькобежцы, пожелавшие остаться неизвестными, рассказали, что получали лекарства в период с 2000 по 2010 год. Им прописывалась определенная допустимая дозировка, но, по словам спортсменов, доктор Яп Вестбрук из Херенвена предложил поставить диагноз «астма», вне зависимости от результатов обследования. Таким образом, они могли использовать ингалятор с соответствующим лекарством. «Он (доктор) сказал: тебе это не нужно, но мы можем убедить, что это необходимо», — приводят его слова спортсмены.

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Согласно официальной статистике, 80−90% голландских конькобежцев используют лекарства от астмы, об этом сообщил Кеес-Рейн ван ден Хугенбанд, медицинский директор Олимпийского комитета/Федерации спорта Нидерландов. При этом всего 10% жителей всех Нидерландов испытывают проблемы с астмой и схожими заболеваниями.

Также стало известно о том, что доктор Шелли Овербек из Роттердама даже поздравила спортсмена из сборной по плаванию перед Играми-2008 с диагнозом «астма». Оба врача полностью опровергли обвинения.

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