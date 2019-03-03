Руст победил на дистанции 5000 метров на ЧМ в классическом многоборье
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Голландский конькобежец Патрик Руст стал лучшим на дистанции 5000 метров на чемпионате мира в классическом многоборье в канадском Калгари.
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Голландский конькобежец Патрик Руст стал лучшим на дистанции 5000 метров на чемпионате мира в классическом многоборье в канадском Калгари.
В субботу Руст финишировал с результатом 6 минут 8,27 секунды. Вторым стал его соотечественник Свен Крамер (+0,55 секунды), замкнул тройку норвежец Сверре Лунде Педерсен (+1,83). Россиянин Данила Семериков (+5,48) стал шестым, а его соотечественник Сергей Трофимов (+18,65) — 19-м.
После двух дистанций в многоборье лидирует Руст (72,567 балла), ранее показавший второй результат на 500 м. Следом за голландцем расположился Педерсен (72,860), замыкает тройку Крамер (73,293). Семериков (74,855) занимает 11-е место, Трофимов (75,792) — 19-е.