Руст победил на дистанции 5000 метров на ЧМ в классическом многоборье

В субботу Руст финишировал с результатом 6 минут 8,27 секунды. Вторым стал его соотечественник Свен Крамер (+0,55 секунды), замкнул тройку норвежец Сверре Лунде Педерсен (+1,83). Россиянин Данила Семериков (+5,48) стал шестым, а его соотечественник Сергей Трофимов (+18,65) — 19-м.