Ефременкова завоевала бронзу Универсиады в шорт-треке

Победительницей финального заезда в понедельник стала представительница Южной Кореи Ким А Ран со временем 2 минуты 38,363 секунды. Второе место заняла француженка Орели Монвуазен (+0,063 секунды), а Ефременкова отстала от лидера на 0,218 секунды.

Еще две россиянки Софья Просвирнова (+0,536) и Евгения Захарова (+0,538) также выступили в финале А и заняли пятое и шестое места соответственно.