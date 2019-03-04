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13:33 (мск), источник: Р-Спорт

Ефременкова завоевала бронзу Универсиады в шорт-треке

КРАСНОЯРСК, 4 мар — РИА Новости. Россиянка Екатерина Ефременкова стала бронзовым призером зимней Универсиады-2019 в Красноярске в соревнованиях по шорт-треку на дистанции 1500 метров.

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Источник: Р-Спорт

Победительницей финального заезда в понедельник стала представительница Южной Кореи Ким А Ран со временем 2 минуты 38,363 секунды. Второе место заняла француженка Орели Монвуазен (+0,063 секунды), а Ефременкова отстала от лидера на 0,218 секунды.

Еще две россиянки Софья Просвирнова (+0,536) и Евгения Захарова (+0,538) также выступили в финале А и заняли пятое и шестое места соответственно.

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