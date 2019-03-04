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13:32 (мск), источник: Р-Спорт

Ань Кай победил в шорт-треке на дистанции 1500 м на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 4 мар — РИА Новости. Китаец Ань Кай завоевал золотую медаль в соревнованиях по шорт-треку на дистанции 1500 метров на Универсиаде в Красноярске.

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В финале Ань Кай показал результат 2 минуты 34,350 секунды. В конце дистанции два соперника из Южной Кореи оторвались от преследователей, однако перед финишем они столкнулись и упали, в результате чего китайский спортсмен одержал победу.

Серебро досталось французу Квентину Феркоку (отставание — 1,110 секунды). Бронза у японца Киити Сигэхиро (+1,708).

Россияне не смогли пробиться в финал в данной дисциплине.

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