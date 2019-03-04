Ань Кай победил в шорт-треке на дистанции 1500 м на Универсиаде
КРАСНОЯРСК, 4 мар — РИА Новости. Китаец Ань Кай завоевал золотую медаль в соревнованиях по
КРАСНОЯРСК, 4 мар — РИА Новости. Китаец Ань Кай завоевал золотую медаль в соревнованиях по
В финале Ань Кай показал результат 2 минуты 34,350 секунды. В конце дистанции два соперника из Южной Кореи оторвались от преследователей, однако перед финишем они столкнулись и упали, в результате чего китайский спортсмен одержал победу.
Серебро досталось французу Квентину Феркоку (отставание — 1,110 секунды). Бронза у японца Киити Сигэхиро (+1,708).
Россияне не смогли пробиться в финал в данной дисциплине.