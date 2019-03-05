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14:08 (мск), источник: Р-Спорт

Ефременкова завоевала серебро на дистанции 500 м на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 5 мар — РИА Новости. Российская шорт-трекистка Екатерина Ефременкова выиграла серебряную медаль на дистанции 500 метров на Универсиаде в Красноярске.

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Источник: Р-Спорт

Ефременкова в финале показала результат 44,087 секунды, уступив лишь француженке Орели Монвуазен (43,919), бронза у представительницы Южной Кореи Пак Чжи Юн (44,813). Еще одна россиянка Эмина Малагич (44,831) заняла четвертое место.

Судьи приняли решение провести повторный финальный забег, по итогам которого и определились призеры соревнований.

Многократная чемпионка Европы Софья Просвирнова была дисквалифицирована по итогам полуфинального забега.

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