Ефременкова завоевала серебро на дистанции 500 м на Универсиаде
КРАСНОЯРСК, 5 мар — РИА Новости. Российская
КРАСНОЯРСК, 5 мар — РИА Новости. Российская
Ефременкова в финале показала результат 44,087 секунды, уступив лишь француженке Орели Монвуазен (43,919), бронза у представительницы Южной Кореи Пак Чжи Юн (44,813). Еще одна россиянка Эмина Малагич (44,831) заняла четвертое место.
Судьи приняли решение провести повторный финальный забег, по итогам которого и определились призеры соревнований.
Многократная чемпионка Европы Софья Просвирнова была дисквалифицирована по итогам полуфинального забега.