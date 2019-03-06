Женская сборная Казахстана по шорт-треку завоевала бронзовую медаль на Универсиаде-2019
Женская сборная Казахстана по
Женская сборная Казахстана по
В эстафете Алия Амиргалиева, Кадиша Бахиткереева, Яна Хан и Алена Волковицкая представили страну в финале А.
В главном заезде казахстанки финишировали на четвертом месте. Однако после пересмотра финиша, Южная Корея была дисквалифицирована
Победу одержала Россия. На втором месте финишировали японки.
Напомним, ранее завоеванными наградами отличились Жанбота Алдабергеновав лыжной акробатике и Асет Дуйсенов в лыжных гонках.