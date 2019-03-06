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14:41 (мск), источник: Vesti.kz

Женская сборная Казахстана по шорт-треку завоевала бронзовую медаль на Универсиаде-2019

Женская сборная Казахстана по шорт-треку завоевала бронзовую медаль на Универсиаде-2019, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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В эстафете Алия Амиргалиева, Кадиша Бахиткереева, Яна Хан и Алена Волковицкая представили страну в финале А.

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В главном заезде казахстанки финишировали на четвертом месте. Однако после пересмотра финиша, Южная Корея была дисквалифицирована из-за нарушения правил на России. Таким образом, Казахстан занял третье место.

Победу одержала Россия. На втором месте финишировали японки.

Напомним, ранее завоеванными наградами отличились Жанбота Алдабергеновав лыжной акробатике и Асет Дуйсенов в лыжных гонках.

Женская сборная Казахстана по шорт-треку завоевала бронзовую медаль на Универсиаде-2019
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