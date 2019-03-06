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15:47 (мск), источник: Р-Спорт

Корейцы заняли весь пьедестал на дистанции 1000 м на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 6 мар — РИА Новости. Представитель Южной Кореи Хон Гёнхван завоевал золотую медаль в соревнованиях по шорт-треку на дистанции 1000 метров на Универсиаде в Красноярске.

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В финале Хон Гёнхван преодолел дистанцию за 1 минуту 43,727 секунды. Серебро и бронза также достались южнокорейцам — Лим Юнчжину (отставание — 0,018 секунды) и Пак Чживону (+0,110) соответственно.

Россиянин Константин Ивлиев завершил борьбу на стадии полуфинала, его соотечественники Сергей Милованов и Даниил Ейбог — на стадии четвертьфинала.

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