Корейцы заняли весь пьедестал на дистанции 1000 м на Универсиаде
КРАСНОЯРСК, 6 мар — РИА Новости. Представитель Южной Кореи Хон Гёнхван завоевал золотую медаль в соревнованиях по
КРАСНОЯРСК, 6 мар — РИА Новости. Представитель Южной Кореи Хон Гёнхван завоевал золотую медаль в соревнованиях по
В финале Хон Гёнхван преодолел дистанцию за 1 минуту 43,727 секунды. Серебро и бронза также достались южнокорейцам — Лим Юнчжину (отставание — 0,018 секунды) и Пак Чживону (+0,110) соответственно.
Россиянин Константин Ивлиев завершил борьбу на стадии полуфинала, его соотечественники Сергей Милованов и Даниил Ейбог — на стадии четвертьфинала.