Мужская сборная Казахстана по шорт-треку после пересмотра результатов завоевала «бронзу» на Универсиаде-2019

При этом об стало известно намного позже завершения финала в эстафете. Команда завершила выступление в главном заезде на четвертом месте. Первыми финишировали спортсмены из Южной Кореи, вторыми стали россияне, а замкнули тройку лучших японцы.

Через некоторое время результаты финала А были пересмотрены. По итогам «ревизии», бронзовая медаль досталась Казахстану, а Япония опустилась на четвертое место.

За сборную Казахстана в эстафете выступали Денис Никиша, Мерсаид Жаксыбаев, Еркебулан Шамуханов и Нуртилек Кажгали.