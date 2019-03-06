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16:12 (мск), источник: Vesti.kz

Мужская сборная Казахстана по шорт-треку после пересмотра результатов завоевала «бронзу» на Универсиаде-2019

Мужская сборная Казахстана по шорт-треку завоевала бронзовую медаль в эстафете на Универсиаде-2019, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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При этом об стало известно намного позже завершения финала в эстафете. Команда завершила выступление в главном заезде на четвертом месте. Первыми финишировали спортсмены из Южной Кореи, вторыми стали россияне, а замкнули тройку лучших японцы.

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Через некоторое время результаты финала А были пересмотрены. По итогам «ревизии», бронзовая медаль досталась Казахстану, а Япония опустилась на четвертое место.

За сборную Казахстана в эстафете выступали Денис Никиша, Мерсаид Жаксыбаев, Еркебулан Шамуханов и Нуртилек Кажгали.

Таким образом, в активе Казахстана четыре медали. Ранее «серебро» завоевал лыжник Асет Дуйсенов, бронзовыми медалями отметились женская команда по шорт-треку и Жанбота Алдабергенова в лыжной акробатике.

Мужская сборная Казахстана по шорт-треку после пересмотра результатов завоевала "бронзу" на Универсиаде-2019
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