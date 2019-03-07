Легенда по прозвищу «Уральская молния». Конькобежке Лидии Скобликовой — 80 лет

7 фотографий 7 фотографий 7 фотографий

Единственная в истории конькобежного спорта шестикратная олимпийская чемпионка Лидия Скобликова празднует юбилей 8 марта — в Международный женский день. Ни новейшие технологии с закрытыми катками, ни ультрасовременные костюмы и коньки — ничто пока не помогло догнать и перегнать «Уральскую молнию». Ее рекорд по числу завоеванных золотых олимпийских медалей держится уже 55 лет.

Читайте также Эта советская спортсменка покорила мир. Но ревнивый муж лишил ее славы и жизни

Спортсменка, преподаватель, заслуженный мастер спорта, олимпийская чемпионка, кандидат исторических наук, почетный гражданин Челябинской области и Златоуста… У Скобликовой столько наград, званий и почетных обязанностей, что порой задаешься вопросом: «Когда же человек все это успевает?» В Челябинске под ее постоянным контролем работает спортшкола олимпийского резерва имени Лидии Скобликовой, которая ежегодно выпускает таланливых спортсменов — новые «уральские молнии».

«Я участвую во многих соревнованиях на первенство России, открываю их, награждаю, — бодро и с особенной гордостью рассказала спортсменка ТАСС. — В Челябинске мы проводим соревнования на приз Лидии Скобликовой, в Златоусте вручаем премию Лидии Скобликовой лучшему преподавателю физкультуры, в Москве проходят соревнования “Московские молнии”. Очень много мероприятий».

По голосу спортсменки и не скажешь, что у этой прекрасной дамы скоро 80-летие. Она бодра, активна, всегда готова помочь и ответить на любые вопросы — причем молниеносно, порой не дожидаясь окончания просьбы. В этом вся Лидия Павловна.

Коньки — это судьба

В детстве Скобликова занималась волейболом, легкой атлетикой, спортивной гимнастикой, лыжами, но судьба склонила ее в сторону конькобежного спорта. «Так уж сложилось, поступила в институт, пригласили заниматься в секцию конькобежного спорта, и пошло, — рассказала Скобликова. — Я продолжала заниматься легкой атлетикой, ну, а конькобежный спорт был у меня круглогодично. Это была моя любовь. Я любила коньки за скорость, преодоление ветра, мороза».

«Ну, а главное — преодолеваешь свое желание полежать на диване. Это ведь такой труд», — со смехом в голосе добавила спортсменка. Свои первые соревнования Скобликова выиграла в 1958 году. Конькобежка выполнила норматив мастера спорта СССР и стала призером Спартакиады народов РСФСР в беге на 1500 м. Затем ее отметили тренеры и пригласили в сборную СССР.

Прогресс Скобликовой шел так же молниеносно, как и ее бег по дорожке. Уже в 1959 году она заняла общее третье место на чемпионате мира и успешно выступила на чемпионате СССР. Скобликова блестяще показывала себя на стайерской (3000 м) и средней (1500 м) дистанциях, но до определенного момента никак не могла показать себя в спринте (500 и 1000 м). Однако и эти дистанции покорились «Уральской молнии».

На предолимпийском чемпионате мира в 1960 году конькобежка завоевала золото в обеих спринтерских дисциплинах и подошла к Олимпийским играм в Скво-Вэлли в ранге фаворита. На самих Играх спринт не удался у Скобликовой, хотя на стайерской и средней дистанциях спортсменке не было равных. Но уральский характер не позволял конькобежке довольствоваться только двумя наградами — для нее это было равносильно неудаче.

И она, будучи двукратной олимпийской чемпионкой всего в 21 год («Об этом в то время многие и не мечтали», — вспоминает сама Скобликова), начала подготовку к своим вторым Олимпийским играм (Инсбрук-1964). На чемпионате мира в Японии в 1963 году конькобежка стала абсолютной чемпионкой, завоевав золотые награды во всех четырех дисциплинах. Впереди была только Олимпиада.

«Я готовилась к этому несколько лет, с самой Олимпиады 1960 года. И повлияло только одно: труд, труд и труд. Даже на первенстве Челябинска ни одна победа не давалась мне легко. Все ждали от меня только победы, я на нее настраивалась», — сказала Скобликова.

Непревзойденное достижение

В 1964 году Скобликова в очередной раз приехала в числе фаворитов на Игры — теперь уже в Инсбрук. Наконец конькобежка сумела реализовать весь свой потенциал, наработанный годами! Скобликова совершила на Олимпийских играх нечто уникальное — победила на всех четырех дистанциях, установив на трех (500, 1000 и 1500 м) из них олимпийские рекорды.

Во время олимпийского турнира спортсменку назвали «королевой коньков» за легкость, красоту и филигранную технику бега. Руководство Международного союза конькобежцев (ISU) признало триумф Скобликовой большим шагом для всего конькобежного спорта. А сама спортсменка в том же 1964 году с легкостью выиграла те же четыре дистанции и на постолимпийском чемпионате мира в Швеции.

Достижение Скобликовой, завоевавшей в общей сложности шесть золотых олимпийских медалей в конькобежном спорте, до сих пор остается непревзойденным. Сама конькобежка не считает себя особенной. «Я никогда себя не считала уникальной спортсменкой, никогда не задумывалась над этим, — сказала сама Скобликова. — Я тренировалась много, имела талантливых тренеров, которые мне помогали. А про уникальность никогда не думала и не считаю себя уникальной, я просто добросовестно делала свою работу».

Волнение на открытии Игр в Сочи

На церемонии открытия Олимпийских игр в Сочи в 2014 году Скобликовой была доверена почетная миссия — легендарная спортсменка в числе других известных атлетов выносила олимпийский флаг на стадион «Фишт».

Шестикратная олимпийская чемпионка призналась, что испытывала волнение и трепет в этот момент. «Это было очень волнительно, — рассказала Скобликова. — Я ведь не просто несла флаг, до этого ездила в Грецию за олимпийским огнем, несла его в своих руках. А уже когда мы шли с флагом… Вот вроде бы идешь твердо и уверенно, а во всем теле дрожь — потому что это большая честь!».

Порадовало Скобликову и достижение выпускницы ее собственной конькобежной школы. «Я особенно радовалась, когда воспитанница нашей школы — Ольга Фаткулина — выиграла бронзовую медаль в Сочи. Я очень за нее болела и всегда рада ее успехам», — поделилась легендарная спортсменка своими эмоциями.

Читайте также Первой советской финалистке турниров Большого шлема Ольге Морозовой исполняется 70 лет

Главное — здоровье и внуки

Сама Лидия Павловна накануне юбилея рассказала, что не чувствует своего возраста. Она признается, что иногда сравнивает свои будни с днями спортивной карьеры — столь велика занятость и количество ответственных мероприятий. «Цифра 80 ничего для меня не значит, я даже не задумывалась о ней. Я только всегда молю Бога об одном — быть здоровой, не болеть и приносить пользу», — сказала Скобликова.

По словам знаменитой спортсменки, еще одна ее важнейшая миссия — воспитание внуков. Их у конькобежки трое — Александр, Дмитрий и Мария. «Важно, чтобы они выросли достойными людьми», — отмечает она.