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14Состав сборной России по биатлону на чемпионат мира
00:52 (мск), источник: Р-Спорт

Без плана, но с надеждой: сборная России стартует на ЧМ по шорт-треку

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости, Сергей Астахов. Чемпионат мира по шорт-треку начинается в Болгарии. Мировое первенство пройдет в Софии с 8 по 10 марта. Российская команда приехала на турнир в ранге победителя Кубка мира в зачете женской эстафеты.

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Источник: Р-Спорт

Без Виктора Ана

Год назад россияне завоевали на чемпионате мира четыре награды. Семен Елистратов выиграл три бронзы — на дистанциях 500, 1500 и 3000 метров. Софья Просвирнова стала серебряным призером на дистанции 1000 метров. Многократный чемпион мира Виктор Ан, пропустивший Олимпиаду-2018 в Пхенчхане, завершил соревнования в Монреале без единого очка.

В сентябре 2018 года Ан объявил о завершении карьеры, а в феврале заявил о своем возвращении. «На данный момент времени обсуждаются варианты: продолжить карьеру спортсмена, быть играющим тренером, работать в тренерском штабе первой или юниорской команды. Я хочу продолжать выступления. Сейчас мои кондиции лучше, чем перед Пхенчханом. Я буду усердно тренироваться и приму участие в отборе в национальную сборную, который пройдет в России в августе», — цитирует Ана корейская газета «Кёнхян Синмун».

Пока же сборная России выступит на чемпионате мира без своего недавнего лидера. В Софии россияне выступят в следующем составе: Елистратов, Денис Айрапетян, Павел Ситников, Александр Шульгинов, Константин Ивлиев, Просвирнова, Евгения Захарова, Екатерина Ефременкова, Эмина Малагич и Екатерина Константинова.

На чемпионат мира — из медального Красноярска

Часть россиян, заявленных на чемпионат мира, накануне старта турнира приняла участие в Универсиаде в Красноярске, завоевав шесть наград. Женская сборная России в составе Ефременковой, Захаровой, Малагич и Просвирновой стала первой в эстафете, также Ефременкова выиграла серебро на дистанции 500 метров и две бронзы (1000 и 1500 метров). Ивлиев завоевал серебро в эстафете и бронзу на 500 метрах.

«На Универсиаде наши девочки выступили неплохо, особенно Катя Ефременкова очень удачно выступила. Ей не повезло немного на 500 метрах, немножко обидно, что пришлось стартовать второй раз, было уже трудно собраться. А так была бы золотая медаль. Награды Ивлиева — тоже хороший результат. Выступление нашей команды оставило позитивное впечатление», — сказал президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов РИА Новости по телефону.

«У них получился сложный перелет в Софию, прилетели в Болгарию только в четверг. Посмотрим, как все сложится. На чемпионате мира самая жесткая и бескомпромиссная борьба, а Кубки мира уступают по накалу. В Софии будет много сильных соперников, будем смотреть и болеть за наших ребят. Не ставим медальный план, а стремимся показать максимум», — добавил он.

Чемпионат Европы и Кубок мира как повод для оптимизма

Генеральной репетицией перед чемпионатом мира стал чемпионат Европы, прошедший в январе в Дордрехте (Нидерланды). На соревнованиях сборная России завоевала две золотые, две серебряные и шесть бронзовых наград.

Победы на дистанции 1000 метров одержали Просвирнова и Елистратов. Серебро выиграли Просвирнова (в многоборье), а также женская сборная России в эстафете. Бронзовые награды у Павла Ситникова (500 метров), Айрапетяна (1000 метров), Елистратова (1500 метров и многоборье), Просвирновой (1500 метров) и у мужской сборной России в эстафете.

На заключительном этапе Кубка мира в итальянском Турине россиянки завоевали бронзу в женской эстафете и выиграли общий зачет в этой дисциплине. Также отечественные спортсмены стали лучшими в итоговом зачете микст-эстафет.

«Все победы на Кубке мира приносят только позитивные эмоции, конечно, это укрепляет уверенность в своих силах», — отметил Кравцов.

Золото на чемпионате мира россияне в последний раз выигрывали на домашнем турнире в 2015 году, когда нынешний лидер мужской команды Елистратов стал лучшим на дистанции 1500 метров.

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