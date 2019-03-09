Конькобежец Румянцев выиграл зачет КМ на дистанциях 5 и 10 тысяч метров
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Россиянин Александр Румянцев одержал победу в зачете Кубка мира по конькобежному спорту на дистанциях 5000/10000 метров.
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Россиянин Александр Румянцев одержал победу в зачете Кубка мира по конькобежному спорту на дистанциях 5000/10000 метров.
Румянцев на заключительном этапе Кубка мира в
По итогам шести стартов Румянцев набрал 322 очка, вторым стал голландец Марсель Боскер (320), замкнул тройку лучших норвежец Сверре Лунде Педерсен (317).