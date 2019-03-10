Кулижников обновил мировой рекорд на дистанции 500 метров
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Российский конькобежец Павел Кулижников обновил мировой рекорд на дистанции 500 метров на заключительном этапе Кубка мира в
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Российский конькобежец Павел Кулижников обновил мировой рекорд на дистанции 500 метров на заключительном этапе Кубка мира в
Кулижников выиграл первый забег с результатом 33,616 секунды. Ранее в этом же забеге рекорд мира обновил японец Тацуя Синхама (33,835), занявший в итоге второе место. Замкнул тройку лучших японец Юма Мураками (34,113).
Россиянин Руслан Мурашов (34,241) стал шестым, Виктор Муштаков после падения показал 11-й результат (1 минута 09,197 секунды).
Кулижников сохраняет лидерство перед заключительным стартом в Кубке мира на этой дистанции, который пройдет в воскресенье.