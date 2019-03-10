Конькобежка Голикова стала третьей в первом забеге на 500 м на этапе КМ
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Российская конькобежка Ангелина Голикова заняла третье место в первом забеге на 500 метров на заключительном этапе Кубка мира в
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Российская конькобежка Ангелина Голикова заняла третье место в первом забеге на 500 метров на заключительном этапе Кубка мира в
Голикова показала результат 36,932 секунды, победу одержала японка Нао Кодайра (36,474), второе место заняла австрийка Ванесса Херцог (36,850).
Россиянка Ольга Фаткулина (37,238) финишировала 6-й, Дарья Качанова (37,537) — 10-й.