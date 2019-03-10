Российский конькобежец установил новый мировой рекорд

Текущие события
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Луч0
СКА-Хабаровск2
Футбол. Первый дивизион
11:00
Томь
Краснодар-2
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс2
Вегас Голден Найтс6
Футбол. Первый дивизион
14:00
Шинник
Балтика
Футбол. Первый дивизион
14:00
Химки
Сибирь
Футбол. Премьер-лига
14:00
Ростов
Арсенал Т
Футбол. Зарубежный
14:00
Сельта
Бетис
Хоккей. КХЛ
14:00
Барыс
Торпедо НН
Футбол. Первый дивизион
14:30
Тамбов
Тюмень
Футбол. Зарубежный
14:30
Болонья
Кальяри
Футбол. Первый дивизион
15:00
Чертаново
Мордовия
Футбол. Первый дивизион
15:00
Авангард К
Нижний Новгород
Футбол. Зарубежный
15:00
Ливерпуль
Бернли
Хоккей. НХЛ
04:00
Аризона Койотс4
Лос-Анджелес Кингз2
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл Предаторз3
Каролина Харрикейнз5
Хоккей. НХЛ
04:00
Даллас Старз1
Чикаго Блэкхокс2
Футбол. Первый дивизион
16:00
Сочи
Армавир
Футбол. Первый дивизион
16:00
Факел
Ротор
Футбол. Премьер-лига
16:30
Зенит
Уфа
Хоккей. НХЛ
03:00
Эдмонтон Ойлерз2
Торонто Мэйпл Ливз3
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон Брюинз3
Оттава Сенаторз2
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй Лайтнинг3
Детройт Ред Уингз2
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Айлендерс2
Филадельфия Флайерз5
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Рейнджерс4
Нью-Джерси Дэвилз2
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю Джэкетс4
Питтсбург Пингвинз1
Футбол. Зарубежный
17:00
Монпелье
Анже
Футбол. Зарубежный
17:00
Сент-Этьен
Лилль
Футбол. Зарубежный
17:00
Тулуза
Генгам
Футбол. Зарубежный
17:00
Сампдория
Аталанта
Футбол. Зарубежный
17:00
Интер
СПАЛ
Футбол. Зарубежный
17:00
Фрозиноне
Торино
Футбол. Зарубежный
17:05
Челси
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Зарубежный
17:30
Хоффенхайм
Нюрнберг
Футбол. Зарубежный
18:15
Жирона
Валенсия
Футбол. Зарубежный
19:00
Ренн
Кан
Футбол. Премьер-лига
19:00
Динамо
Спартак
Футбол. Зарубежный
19:30
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Хоккей. НХЛ
9.03
Сан-Хосе ШарксОТ3
Сент-Луис Блюз2
Футбол. Зарубежный
20:00
Ганновер-96
Байер
Футбол. Зарубежный
20:00
Сассуоло
Наполи
Футбол. Зарубежный
20:30
Леванте
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
20:30
Севилья
Реал Сосьедад
Хоккей. НХЛ
9.03
Колорадо Эвеланш3
Баффало Сэйбрз0
Футбол. Зарубежный
9.03
Хетафе2
Уэска1
Футбол. Премьер-лига
21:00
Анжи
Локомотив
Футбол. Зарубежный
9.03
Кьево1
Милан2
Футбол. Зарубежный
9.03
Амьен2
Ним1
Футбол. Зарубежный
9.03
Дижон1
Реймс1
Футбол. Зарубежный
9.03
Монако1
Бордо1
Футбол. Зарубежный
9.03
Манчестер Сити3
Уотфорд1
Футбол. Зарубежный
9.03
Майнц0
Боруссия М1
Футбол. Зарубежный
9.03
Барселона3
Райо Вальекано1
Футбол. Зарубежный
9.03
Парма1
Дженоа0
Все события
Фоторепортажи
8«Спартак» вылетел из Кубка России
24«Спартак» — СКА. Это финиш
09:43 (мск), источник: Lenta.Ru

Российский конькобежец установил новый мировой рекорд

Российский конькобежец Павел Кулижников установил новый мировой рекорд на дистанции 500 метров. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Наверх

Кулижников завоевал золото на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити, США. 24-летний россиянин финишировал с результатом 33,616 секунды.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Нейс: Все смотрят на Юскова и Кулижникова с подозрением

Второе и третье место заняли представители Японии — Тацуя Синхама и Юма Мураками. Россиянин Руслан Мурашов прошел дистанцию за 34,241 секунды и стал шестым, еще один спортсмен из России Виктор Муштаков показал 11-й результат (1 минута и 9,197 секунды).

В 2015 году Кулижников уже устанавливал рекорд на этой дистанции. Тогда он преодолел 500 метров за 33,98 секунды.

Кулижников — трехкратный чемпион мира в спринтерском многоборье, трехкратный чемпион мира на отдельных дистанциях, обладатель Кубка мира 2015 года по конькобежному спорту. В 2012 году в допинг-пробе спортсмена обнаружили следы запрещенного препарата метилгексанамина, за что он получил двухлетнюю дисквалификацию. В 2016 году Кулижников стал одним из фигурантов мельдониевого скандала, но позднее ему удалось оправдаться.

 «Вошел в клетку — и никуда не денешься. Выживай»
Видео: норвежские лыжники поглумились над россиянами
Первые голы Нисимуры и Бийола. Такой ЦСКА нужен Гончаренко
Источник: Гвардьола опроверг слухи о переходе в «Ювентус»
Трусова и Щербакова устроили шоу на чемпионате мира (видео)
Логинов рвет Фуркада, теперь это реальность. У России серебро ЧМ
Месси принес «Барселоне» победу в матче чемпионата Испании
Хет-трик Стерлинга принес «Ман Сити» шестую подряд победу в АПЛ
«Бавария» возглавила таблицу Бундеслиги, разгромив «Вольфсбург»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь