Российский конькобежец установил новый мировой рекорд

Кулижников завоевал золото на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити, США. 24-летний россиянин финишировал с результатом 33,616 секунды.

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Второе и третье место заняли представители Японии — Тацуя Синхама и Юма Мураками. Россиянин Руслан Мурашов прошел дистанцию за 34,241 секунды и стал шестым, еще один спортсмен из России Виктор Муштаков показал 11-й результат (1 минута и 9,197 секунды).

В 2015 году Кулижников уже устанавливал рекорд на этой дистанции. Тогда он преодолел 500 метров за 33,98 секунды.