Российский конькобежец установил новый мировой рекорд
Российский конькобежец Павел Кулижников установил новый мировой рекорд на дистанции 500 метров. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Российский конькобежец Павел Кулижников установил новый мировой рекорд на дистанции 500 метров. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Кулижников завоевал золото на этапе Кубка мира в
Второе и третье место заняли представители Японии — Тацуя Синхама и Юма Мураками. Россиянин Руслан Мурашов прошел дистанцию за 34,241 секунды и стал шестым, еще один спортсмен из России Виктор Муштаков показал 11-й результат (1 минута и 9,197 секунды).
В 2015 году Кулижников уже устанавливал рекорд на этой дистанции. Тогда он преодолел 500 метров за 33,98 секунды.
Кулижников — трехкратный чемпион мира в спринтерском многоборье, трехкратный чемпион мира на отдельных дистанциях, обладатель Кубка мира 2015 года по конькобежному спорту. В 2012 году в