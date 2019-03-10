Директор Союза конькобежцев: Снимаю шляпу перед хладнокровием Кулижникова

Кулижников на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити установил новый рекорд мира на 500 м (33,616 секунды). Россиянин начал турнир в статусе действующего рекордсмена мира на этой дистанции с результатом 33,98. Синхама, стартовавший в четвертой паре, улучшил это время (33,835), но Кулижников, бежавший последним, вернул себе мировое достижение.

«Как я понимаю, адаптация была непростой, по своему опыту знаю, что это занимает большое количество времени и всегда непросто проходит. А еще знала про то, что он показывает неплохие круги на тренировках. Мы так долго ждали, когда кто-то побьет рекорд Джереми Уотерспуна, Паша сделал это, и вот теперь улучшил свой же рекорд. Нужно отдать должное Синхаме, он молодец, но снимаю шляпу перед Кулижниковым и его тренером Дмитрием Дорофеевым — Паша такое хладнокровие продемонстрировал!» — сказала Барышева по телефону РИА Новости.