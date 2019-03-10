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00:46 (мск), источник: Р-Спорт

Директор Союза конькобежцев: Снимаю шляпу перед хладнокровием Кулижникова

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева заявила, что готова снять шляпу перед Павлом Кулижниковым, который продемонстрировал хладнокровие и вернул себе рекорд мира на 500 м после того, как его побил японец Тацуя Синхама за одну пару до него в финале Кубка мира в американском Солт-Лейк-Сити.

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Источник: Р-Спорт

Кулижников на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити установил новый рекорд мира на 500 м (33,616 секунды). Россиянин начал турнир в статусе действующего рекордсмена мира на этой дистанции с результатом 33,98. Синхама, стартовавший в четвертой паре, улучшил это время (33,835), но Кулижников, бежавший последним, вернул себе мировое достижение.

«Как я понимаю, адаптация была непростой, по своему опыту знаю, что это занимает большое количество времени и всегда непросто проходит. А еще знала про то, что он показывает неплохие круги на тренировках. Мы так долго ждали, когда кто-то побьет рекорд Джереми Уотерспуна, Паша сделал это, и вот теперь улучшил свой же рекорд. Нужно отдать должное Синхаме, он молодец, но снимаю шляпу перед Кулижниковым и его тренером Дмитрием Дорофеевым — Паша такое хладнокровие продемонстрировал!» — сказала Барышева по телефону РИА Новости.

В женской части соревнований Ангелина Голикова стала третьей, улучшив рекорд России (36.932). «Ангелина давно собиралась его побить и осталась себе верна. Она стала первой россиянкой, которая выбежала на “пятисотке” из 37 секунд», — добавила Барышева.

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