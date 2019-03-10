Конькобежка Сабликова установила мировой рекорд на дистанции 3000 метров
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Чешская конькобежка Мартина Сабликова выиграла золото на дистанции 3000 метров на этапе Кубка мира в
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Чешская конькобежка Мартина Сабликова выиграла золото на дистанции 3000 метров на этапе Кубка мира в
Сабликова показала результат 3 минуты 52,027 секунды, второй стала представительница Нидерландов Эсме Виссер (отставание — 1,99 секунды), бронза у россиянки Натальи Ворониной (+2,03). Евгения Лаленкова (+7,03) заняла седьмое место, Елена Сохрякова (+16,97) — 12-е.
Прежний мировой рекорд также принадлежал Сабликовой (3.53,31).