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00:53 (мск), источник: Р-Спорт

Конькобежка Сабликова установила мировой рекорд на дистанции 3000 метров

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Чешская конькобежка Мартина Сабликова выиграла золото на дистанции 3000 метров на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США), установив мировой рекорд.

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Источник: AP 2019

Сабликова показала результат 3 минуты 52,027 секунды, второй стала представительница Нидерландов Эсме Виссер (отставание — 1,99 секунды), бронза у россиянки Натальи Ворониной (+2,03). Евгения Лаленкова (+7,03) заняла седьмое место, Елена Сохрякова (+16,97) — 12-е.

Прежний мировой рекорд также принадлежал Сабликовой (3.53,31).

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