Шорт-трекист Елистратов завоевал серебро ЧМ на дистанции 3000 м

Ранее в воскресенье Елистратов завоевал бронзу на дистанции 1000 м. В общем зачете чемпионата мира 28-летний россиянин занял третье место, набрав 44 очка. Первым стал Лим Хё Чжун (102), вторым — его соотечественник Хван Дэ Хон (55).

Елистратов является победителем Олимпийских игр 2014 года в эстафете и бронзовым призером Олимпиады-2018 на дистанции 1500 м. По разу он завоевывал золото и серебро чемпионатов мира, а также трижды становился бронзовым призером. На счету 28-летнего Елистратова десять золотых, 11 серебряных и восемь бронзовых медалей чемпионатов Европы.