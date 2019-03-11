Российский конькобежец Кулижников стал победителем Кубка мира на дистанции 500 м

24-летний Кулижников располагал перед стартом финального этапа перевесом в 98 очков перед ближайшим преследователем в общем зачете. Для победы в зачете Кубка мира на данной дистанции россиянин мог позволить себе занять любое место, вплоть до последнего.

Кулижников во второй раз в карьере стал обладателем малого Хрустального глобуса в данной дисциплине, в 2015 году он побеждал на дистанциях 500 и 1000 м, а также в общем зачете турнира. Он является трехкратным чемпионом мира на отдельных дистанциях (дважды — 500 м, один раз — 1000 м), обладателем трех золотых медалей на чемпионатах мира в спринтерском многоборье и двукратным победителем чемпионата Европы (1000 м и командный спринт). Ему принадлежит действующий мировой рекорд на дистанции 500 м, установленный им в субботу в ходе первого забега в Солт-Лейк-Сити.