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00:36 (мск), источник: ТАСС

Российский конькобежец Кулижников стал победителем Кубка мира на дистанции 500 м

ТАСС, 11 марта. Российский конькобежец Павел Кулижников выиграл общий зачет Кубка мира на дистанции 500 м. Спортсмен занял заключительное, 12-е место в забеге на финальном этапе турнира, который проходит в Солт-Лейк-Сити.

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Источник: AP 2019

24-летний Кулижников располагал перед стартом финального этапа перевесом в 98 очков перед ближайшим преследователем в общем зачете. Для победы в зачете Кубка мира на данной дистанции россиянин мог позволить себе занять любое место, вплоть до последнего.

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По сумме этапов Кулижников набрал 620 очков. Второе место в зачете на дистанции 500 м занял японец Тацуя Синхама (594), третье — норвежец Ховар Лорентсен (498).

Кулижников во второй раз в карьере стал обладателем малого Хрустального глобуса в данной дисциплине, в 2015 году он побеждал на дистанциях 500 и 1000 м, а также в общем зачете турнира. Он является трехкратным чемпионом мира на отдельных дистанциях (дважды — 500 м, один раз — 1000 м), обладателем трех золотых медалей на чемпионатах мира в спринтерском многоборье и двукратным победителем чемпионата Европы (1000 м и командный спринт). Ему принадлежит действующий мировой рекорд на дистанции 500 м, установленный им в субботу в ходе первого забега в Солт-Лейк-Сити.

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