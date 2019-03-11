Конькобежец Захаров занял третье место в зачете масс-стартов Кубка мира

ТАСС, 11 марта. Российский конькобежец Руслан Захаров занял третье место в Кубке мира в зачете масс-стартов. В финале Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США) спортсмен стал восьмым в этой дисциплине.