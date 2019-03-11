Конькобежец Захаров занял третье место в зачете масс-стартов Кубка мира
ТАСС, 11 марта. Российский конькобежец Руслан Захаров занял третье место в Кубке мира в зачете
ТАСС, 11 марта. Российский конькобежец Руслан Захаров занял третье место в Кубке мира в зачете
Победу в зачете одержал южнокореец Ом Чхон Хо (535 очков), вторым стал бельгиец Барт Свингс (502).
В активе 31-летнего Захарова 434 очка.
Захаров является олимпийским чемпионом Сочи в эстафете. Также в его активе бронза прошлогоднего чемпионата Европы в
В женском зачете