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13:04 (мск), источник: Чемпионат.com

Выступление Кулижникова на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити назвали скандалом

Норвежский телекомментатор Эвен Веттен назвал скандалом выступление российского конькобежца Павла Кулижникова на дистанции 500 м в рамках финального этапа Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США).

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Источник: РИА "Новости"

Работник телеканала NRK раскритиковал 24-летнего спортсмена за то, что тот, практически обеспечив себе победу в общем зачёте Кубка мира в этой дисциплине, решил поберечь силы и отказался выкладываться на полную в борьбе с конкурентами.

«Как по мне, это просто похоже на протест. Это скандал», — приводит слова Веттена VG.

Сам Кулижников, комментируя свой результат в забеге на 500 м в Солт-Лейк-Сити, где он стал лишь 12-м, заявил, что не видел смысла в том, чтобы выкладываться и бежать в полную силу. Этот результат позволил российскому конькобежцу выиграть «Малый хрустальный глобус» в данной дисциплине.

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