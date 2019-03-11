Выступление Кулижникова на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити назвали скандалом
Норвежский телекомментатор Эвен Веттен назвал скандалом выступление российского конькобежца Павла Кулижникова на дистанции 500 м в рамках финального этапа Кубка мира в
Норвежский телекомментатор Эвен Веттен назвал скандалом выступление российского конькобежца Павла Кулижникова на дистанции 500 м в рамках финального этапа Кубка мира в
Работник телеканала NRK раскритиковал 24-летнего спортсмена за то, что тот, практически обеспечив себе победу в общем зачёте Кубка мира в этой дисциплине, решил поберечь силы и отказался выкладываться на полную в борьбе с конкурентами.
«Как по мне, это просто похоже на протест. Это скандал», — приводит слова Веттена VG.
Сам Кулижников, комментируя свой результат в забеге на 500 м в