Лобышева объявила о завершении карьеры
МОСКВА, 31 марта. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Российская конькобежка Екатерина Лобышева приняла решение завершить карьеру. Об этом 34-летняя спортсменка заявила в воскресенье ТАСС.
МОСКВА, 31 марта. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Российская конькобежка Екатерина Лобышева приняла решение завершить карьеру. Об этом 34-летняя спортсменка заявила в воскресенье ТАСС.
Лобышева не выступала последние два сезона.
«Я завершила свою спортивную карьеру. Теперь плотно займусь собственной школой в Коломне и другими проектами, — сказала Лобышева. — Можно сказать, что мне пришлось уйти по семейным обстоятельствам, конечно же, были силы и возможности еще выступать, но я просто выбрала семью, нужно воспитывать дочку. Нет возможности сконцентрироваться на спорте, поэтому пришлось принять это решение».
Лобышева является бронзовым призером командных гонок на Олимпийских играх 2006 и 2014 годов.