Лобышева объявила о завершении карьеры

«Я завершила свою спортивную карьеру. Теперь плотно займусь собственной школой в Коломне и другими проектами, — сказала Лобышева. — Можно сказать, что мне пришлось уйти по семейным обстоятельствам, конечно же, были силы и возможности еще выступать, но я просто выбрала семью, нужно воспитывать дочку. Нет возможности сконцентрироваться на спорте, поэтому пришлось принять это решение».