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17:52 (мск), источник: ТАСС

Лобышева объявила о завершении карьеры

МОСКВА, 31 марта. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Российская конькобежка Екатерина Лобышева приняла решение завершить карьеру. Об этом 34-летняя спортсменка заявила в воскресенье ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

Лобышева не выступала последние два сезона.

«Я завершила свою спортивную карьеру. Теперь плотно займусь собственной школой в Коломне и другими проектами, — сказала Лобышева. — Можно сказать, что мне пришлось уйти по семейным обстоятельствам, конечно же, были силы и возможности еще выступать, но я просто выбрала семью, нужно воспитывать дочку. Нет возможности сконцентрироваться на спорте, поэтому пришлось принять это решение».

Лобышева является бронзовым призером командных гонок на Олимпийских играх 2006 и 2014 годов.

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