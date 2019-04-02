Виктор Ан в апреле пройдет обследование перед возобновлением карьеры

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Ранее Виктор Ан объявил о своем желании возобновить карьеру и принять участие в Олимпийских играх-2022 в Пекине.

«Союз конькобежцев России планировал привлечь Виктора Ана к участию в образовательном проекте, который стартовал вчера в подмосковной Коломне при поддержке ОКР и Российского международного олимпийского университета (РМОУ). К сожалению, не получилось. Но я очень надеюсь, что скоро мы увидим Виктора на льду уже как действующего спортсмена», — сказала исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.

«Присутствие в сборной России спортсмена такого уровня — огромный плюс для молодых ребят. Я бы сравнила Виктора Ана с играющим тренером», — добавила Барышева.