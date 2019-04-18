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12:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Ан: Через год смогу сказать, пойду ли на еще один олимпийский цикл

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Шестикратный олимпийский чемпион в шорт-треке Виктор Ан отвел себе год, чтобы принять решение об участии в очередном олимпийском цикле.

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Источник: Спорт РИА Новости

Ан, в сентябре прошлого года объявивший о завершении карьеры, в феврале принял решение вернуться в спорт. Южнокореец принял российское гражданство в декабре 2011 года и стал лидером сборной России по шорт-треку. Под флагом России Ан завоевал три золотых медали на Олимпиаде-2014 в Сочи, два золота на чемпионате мира-2014.

«Последние два года у меня не получалось показать хороший результат, на льду чувствовал себя некомфортно, неспокойно, но осознаю, что хочу продолжить. Прямо сейчас просто хочу попробовать — смогу ли. Я собираюсь тренироваться по своему плану, а потом посмотрю — что из этого выйдет. Отвел себе на это год. Где-то через год, я думаю, будет понимание», — сказал Ан в интервью РИА Новости.

«Буду тренироваться, по индивидуальному плану. У нас будут отборочные соревнования в августе, на них планирую выступить. Там будет такая первая возможность оценить свой уровень… Будет еще чемпионат России в декабре. А там уже через год можно будет сделать выводы — иду на еще один олимпийский цикл, или же нет», — добавил он.

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